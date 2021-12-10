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Haberler Yaşam ABD enflasyon oranı verisi son dakika belli oldu! Altın için kritik gün: "Kasım ABD enflasyon oranı ne oldu, ne kadar oldu?"
Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 06:17

ABD enflasyon oranı verisi son dakika belli oldu! Altın için kritik gün: "Kasım ABD enflasyon oranı ne oldu, ne kadar oldu?"

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon oranı kararı verisine çevrildi. Altın fiyatları grafiğinde büyük önem arz eden karar bugün milyonların gündeminde yer alıyordu. Bilindiği üzere tüm dünyada yükselen enflasyondan ziyade Amerika'daki enflasyonun yükselişe geçmesi Altın fiyatları için kritik bir durum oluşturmaya başladı. Bu kapsamda "ABD enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı, ne oldu?" soruları yanıt aranıyordu. TÜFE Ekim ayında yıllık yüzde 6.2 olmuştu. Aylık bazda ise yüzde 0.9 oranında artış yaşamıştı. Buna göre; Kasım ayı ABD enflasyonu son dakika açıklandı!

ABD enflasyon oranı verisi son dakika açıklandı! Altın için kritik gün: Kasım ABD enflasyon oranı açıklandı!

Altın yatırımcıları saat 16:30'a kilitlenmişti. ABD enflasyon oranı bugün merak konusu oldu. Hal böyleyken sabah saatlerinden itibaren konuyla alakalı araştırmalar hız kazandı. "ABD enflasyonu ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, ne oldu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başlamıştı. Enflasyonun hızlı yükselişi karşısında Faiz artırımı tarihini ön plana çekmeyi düşünen Fed, piyasalarda tedirginliğe neden oluyor. ABD enflasyonu açıklandı!

ABD enflasyon oranı verisi son dakika açıklandı! Altın için kritik gün: Kasım ABD enflasyon oranı açıklandı!

ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI!

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısının risk iştahını azaltması ile negatif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyordu.Kovid-19 salgınında Omicron varyantının yayılmaya devam etmesiyle gündeme gelen kısıtlamalar risk iştahını törpülüyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ NASIL SONUÇLANDI?

ABD'de Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. Bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi.

ABD'DE TÜKETİCİ ENFLASYONU KASIM'DA AYLIK %0,8 OLDU, BEKLENTİ %0,7, ÖNCEKİ %0,9

ABD'DE ÇEKİRDEK TÜFE KASIM'DA YILLIK %4,9 ARTTI, BEKLENTİ %4,9, ÖNCEKİ %4,6

ABD'DE TÜKETİCİ ENFLASYONU KASIM'DA YILLIK %6,8 OLDU, BEKLENTİ %6,8, ÖNCEKİ %6,2

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ABD enflasyon oranı verisi son dakika açıklandı! Altın için kritik gün: Kasım ABD enflasyon oranı açıklandı!

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Analistler, enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde önemli belirleyicilerden biri olması sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi. Bugünkü verilerin, Fed'e ilişkin varlık alım hızı ve faiz artışına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini kaydeden analistler, varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

ABD'de, TÜFE'nin kasımda aylık yüzde 0,7, yıllık ise yüzde 6,8 artması bekleniyor.

Çin'de ise Çinli emlak devi Evergrande ve Kaisa borçlarını ödeyememesinin ardından temerrüde düşerken, Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang durumun piyasa gerçekliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD enflasyon oranı verisi son dakika açıklandı! Altın için kritik gün: Kasım ABD enflasyon oranı açıklandı!

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi etkili olan temkinli duruşla birlikte New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. Bugün de endeks vadeli işlem kontratlarında karışık seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa'da da gündemin odağında Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları bulunurken, bugün başta Almanya'da enflasyon olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Endeks vadeli işlem kontratları ise yeni güne satıcılı bir seyirle başladı.

Asya tarafında, dolar karşısında güçlenmeye devam eden yuana karşı Çin Merkez Bankası dün döviz zorunlu karşılık oranını 200 baz puan artırarak yüzde 9'a çıkardı.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan makro ekonomik verilere göre ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda yılık yüzde 9 artışla beklentileri geride bıraktı ve son 40 yılın zirvesine çıktı.

Bu gelişmelerle Asya borsaları, küresel pay piyasalarına paralel düşük risk iştahıyla haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,23, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kazanarak 2.031,44 puanla kapanış rekorunu kırarken, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.053,47 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün, günü yüzde 0,9 artışla 13,7956'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,7850 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon ile İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

ABD enflasyon oranı verisi son dakika açıklandı! Altın için kritik gün: Kasım ABD enflasyon oranı açıklandı!

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi

10.00 Türkiye, ekim ayı işsizlik oranı

10.00 Almanya, kasım ayı TÜFE

10.00 İngiltere, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, kasım ayı TÜFE

18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

22.00 ABD, kasım ayı Hazine bütçe dengesi

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