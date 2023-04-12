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Haberler Yaşam MART AYI ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ABD enflasyon verisi oran beklentisi gündemde!
Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:11

MART AYI ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ABD enflasyon verisi oran beklentisi gündemde!

2023 Mart ayı ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Dünya çapında ekonomiyi etkileyecek kararın öncesinde tahminler alınmaya başladı. Geçtiğimiz ay TÜFE beklentilerini karşılayan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri FED kararları ile değerlendiriliyor. ABD enflasyon oranı tahmini ve beklentisi araştırılmaya başladı. Oranların altın fiyatlarına etkisi de şimdiden gündemde. Peki, 2023 Mart ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? İşte, detaylar…

MART AYI ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ABD enflasyon verisi oran beklentisi gündemde!

ABD enflasyon verileri 2023 yılı için takip edilmeye devam ediyor. Henüz açıklanmadan piyasalara etki eden açıklama bekleniyor. Açıklanacak verilerin FED faiz kararı üzerinde de etkili olacağı düşünülüyor. Dünya ekonomi gündeminde yerini alan oran geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 6 çıkmıştı. 2023 Mart ayı ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı soruları yanıt arıyor. Altın fiyatları, kripto para gibi birçok kalemde hareketlilik başladı. İşte, Mart ABD enflasyon oranı beklentisi…

MART AYI ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ABD enflasyon verisi oran beklentisi gündemde!

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altın başta olmak üzere birçok küresel piyasayı etkileyecek kararın 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 15.30 gibi açıklanması bekleniyor.

Öncesinde yapılan açıklamalar takip ediliyor.

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MART AYI ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ABD enflasyon verisi oran beklentisi gündemde!

ABD ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

ABD şubat ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentilere paralel olarak yıllık bazda yüzde 6 olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,5, aylık bazda 0,5 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,5 oldu.

MART AYI ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ABD enflasyon verisi oran beklentisi gündemde!

ABD OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE KADAR OLDU?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 arttı.

Enfasyonun ocakta yüzde 0,5 artması, yıllık enflasyonun yüzde 6,2 olması bekleniyordu.

Ülkede çekirdek TÜFE ocakta beklentilere paralel yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti.

MART AYI ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ABD enflasyon verisi oran beklentisi gündemde!

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ!

Küresel piyasalar, enflasyon rakamları öncesinde yön arayışına devam ediyor. İş gücü piyasaları ile birlikte bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımları üzerinde etkili olması bekleniyor.

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