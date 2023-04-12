MART AYI ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ABD enflasyon verisi oran beklentisi gündemde!

2023 Mart ayı ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Dünya çapında ekonomiyi etkileyecek kararın öncesinde tahminler alınmaya başladı. Geçtiğimiz ay TÜFE beklentilerini karşılayan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri FED kararları ile değerlendiriliyor. ABD enflasyon oranı tahmini ve beklentisi araştırılmaya başladı. Oranların altın fiyatlarına etkisi de şimdiden gündemde. Peki, 2023 Mart ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? İşte, detaylar…