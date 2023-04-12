MART AYI ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ABD enflasyon verisi oran beklentisi gündemde!

ABD enflasyon verileri 2023 yılı için takip edilmeye devam ediyor. Henüz açıklanmadan piyasalara etki eden açıklama bekleniyor. Açıklanacak verilerin FED faiz kararı üzerinde de etkili olacağı düşünülüyor. Dünya ekonomi gündeminde yerini alan oran geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 6 çıkmıştı. 2023 Mart ayı ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı soruları yanıt arıyor. Altın fiyatları, kripto para gibi birçok kalemde hareketlilik başladı. İşte, Mart ABD enflasyon oranı beklentisi…