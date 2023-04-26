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ABD'li kadın Beyoğlu'nda neye uğradığını şaşırdı: Önce beline sarıldılar, sonrası ise korkunç!
Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:29
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
10:32
ABD'li kadın Beyoğlu'nda neye uğradığını şaşırdı: Önce beline sarıldılar, sonrası ise korkunç!
Korkunç olay İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Gümüşsuyu'nda, sabaha karşı kaldığı otele yürüyen ABD'li kadın turist, beline sarılıp koluna giren 2 şahıs tarafından dehşeti yaşadı. Şahıslar, ABD'li kadının önce koluna girdiler, sonrası ise korkunç...