ABD’li kadın Beyoğlu’nda neye uğradığını şaşırdı: Önce beline sarıldılar, sonrası ise korkunç!

15 BİN LİRALIK KAPKAÇ

Bir süre bu şekilde ilerleyen şahıslar ardından kadının yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonunu kapkaç yaptı. Olayın ardından neye uğradığını şaşıran kadın, şahısların peşinden bir süre koştu ancak yakalayamadı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.