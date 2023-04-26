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Haberler Yaşam ABD'li kadın Beyoğlu'nda neye uğradığını şaşırdı: Önce beline sarıldılar, sonrası ise korkunç!
Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:32

ABD'li kadın Beyoğlu'nda neye uğradığını şaşırdı: Önce beline sarıldılar, sonrası ise korkunç!

Korkunç olay İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Gümüşsuyu'nda, sabaha karşı kaldığı otele yürüyen ABD'li kadın turist, beline sarılıp koluna giren 2 şahıs tarafından dehşeti yaşadı. Şahıslar, ABD'li kadının önce koluna girdiler, sonrası ise korkunç...

DHA
ABD’li kadın Beyoğlu’nda neye uğradığını şaşırdı: Önce beline sarıldılar, sonrası ise korkunç!

Beyoğlu Gümüşsuyu'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir süre önce yurda gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uyruklu siyahi kadın turist Nadia Willette R., eşiyle beraber Fındıklı'da bir otelde konaklamaya başladı.

ABD’li kadın Beyoğlu’nda neye uğradığını şaşırdı: Önce beline sarıldılar, sonrası ise korkunç!

İkili ardından eğlenmek için gece kulübüne giderek bir süre alkol aldı.

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ABD’li kadın Beyoğlu’nda neye uğradığını şaşırdı: Önce beline sarıldılar, sonrası ise korkunç!

BELİNE SARILIP...

Sabaha karşı kulüpten çıkan turist çift, otele doğru yola koyuldu. Eşi önden yürüdüğü esnada 3 şahıstan 2'si kadının yanına yaklaştı. Onunla sohbet etmeye çalışan 2 şahıstan biri beline sarılırken diğeri de koluna girerek yürümeye devam etti.

ABD’li kadın Beyoğlu’nda neye uğradığını şaşırdı: Önce beline sarıldılar, sonrası ise korkunç!

15 BİN LİRALIK KAPKAÇ

Bir süre bu şekilde ilerleyen şahıslar ardından kadının yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonunu kapkaç yaptı. Olayın ardından neye uğradığını şaşıran kadın, şahısların peşinden bir süre koştu ancak yakalayamadı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

ABD’li kadın Beyoğlu’nda neye uğradığını şaşırdı: Önce beline sarıldılar, sonrası ise korkunç!

Turist kadının şikayetçi olması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Kadının ifadesini alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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