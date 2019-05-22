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  • ABD'yi vergiye bağlayan, aslanla gezen Osmanlı paşası!

ABD'yi vergiye bağlayan, aslanla gezen paşası!

Dünya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bir tek yönetimindeki bağlamıştır. Aslan evcilleştirip yanından ayırmaması ile de büyük bir üne kavuşan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi birbirinden ilginç olaylar dolu. Bu Osmanlı kahramanı ile ilgili bu bilgileri belki de ilk kez duyup çok şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 22.05.2019 06:38 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 07:05
ABD'yi vergiye bağlayan, aslanla gezen Osmanlı paşası!

Yeniçerilikten Kaptan-ı Derya'lığa... Amerika'nın tarihinde vergi ödemeyi kabul ettiği tek anlaşmaya... İşte Hasan Paşa'nın eşsiz hikayesi...

ABD'yi vergiye bağlayan, aslanla gezen Osmanlı paşası!

DENİZ TUTKUNUYDU

-1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Çocukluğunun Trakya bölgesinde geçtiği bilinmektedir.

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ABD'yi vergiye bağlayan, aslanla gezen Osmanlı paşası!

-Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti.

ABD'yi vergiye bağlayan, aslanla gezen Osmanlı paşası!

-Hayali, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Bir savaş gemisi kaptanı...

ABD'yi vergiye bağlayan, aslanla gezen Osmanlı paşası!

BELGRAD KUŞATMASINA KATILDI

1738 yılında yeniçeri ocağına girip Belgrad kuşatmasına katıldı ve henüz toy olmasına rağmen büyük başarılara imza attı.

ABD'yi vergiye bağlayan, aslanla gezen Osmanlı paşası!

Hedeflediği gibi orduya girmişti ama denizlerden uzak kalmış, karada savaşıyordu.

ABD'yi vergiye bağlayan, aslanla gezen Osmanlı paşası!

KADERİNİ DEĞİŞTİREN OLAY

Kaderini değiştiren olay ise, kazandığı para ile aldığı bir gemiyi kullanarak İstanbul'dan, Cezayir'e yola çıkma kararıydı.

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