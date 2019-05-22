ABD'yi vergiye bağlayan, aslanla gezen Osmanlı paşası!
ABD'yi vergiye bağlayan, aslanla gezen Osmanlı paşası!
Dünya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bir tek Osmanlı yönetimindeki Cezayirli Hasan Paşa bağlamıştır. Aslan evcilleştirip yanından ayırmaması ile de büyük bir üne kavuşan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi birbirinden ilginç olaylar dolu. Bu Osmanlı kahramanı ile ilgili bu bilgileri belki de ilk kez duyup çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 22.05.2019
06:38
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019
07:05