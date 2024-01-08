Acı ve sevinç: Gece 2’de gelen telefon ile yeniden doğdu!

Antalya'da Kadir İrkin, 2018'de göğüs ağrısı yaşadı. Soluğu Kepez Devlet Hastanesi'nde aldı. Kalp yetmezliğine yakalandığı ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak durumu ağırlaştı. Kalbinin yüzde 20'si çalışan Kadir İrkin'e, Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yapay kalp takıldı.





