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Haberler Yaşam Acı ve sevinç: Gece 2’de gelen telefon ile yeniden doğdu!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 11:27

Acı ve sevinç: Gece 2’de gelen telefon ile yeniden doğdu!

Yapay kalp ile yaşayan Kadir İrkin, gece saat 2'de gelen 'Organ bulundu' telefonuyla yeniden hayata bağlandı. 8 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuşan İrkin, "Bağış yapan aileye de çok teşekkür ederim. Allah doktorlarımızdan, herkesten bin kere razı olsun. Herkesin bağış yapmasını istiyorum" diye konuştu…

Acı ve sevinç: Gece 2’de gelen telefon ile yeniden doğdu!

Antalya'da Kadir İrkin, 2018'de göğüs ağrısı yaşadı. Soluğu Kepez Devlet Hastanesi'nde aldı. Kalp yetmezliğine yakalandığı ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak durumu ağırlaştı. Kalbinin yüzde 20'si çalışan Kadir İrkin'e, Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yapay kalp takıldı.


Acı ve sevinç: Gece 2’de gelen telefon ile yeniden doğdu!

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kalp nakli için sıraya giren Kadir İrkin, bir süre kalbini çantasında taşıdı.

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Acı ve sevinç: Gece 2’de gelen telefon ile yeniden doğdu!

Yaklaşık 2 ay önce kalp krizi geçiren Kadir İrkin, yoğun tedavi sonrasında taburcu oldu. 22 Aralık'ta saat 02.00'de gelen telefonla hayatı değişen Kadir İrkin'e, Alanya'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Erhan Pekuygun'un kalbi nakledildi.

Acı ve sevinç: Gece 2’de gelen telefon ile yeniden doğdu!

'2018'DE KALP PİLİ TAKILDI'
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım'da tedavi gören Kadir İrkin, nakil sonrasında kendisini çok daha iyi hissettiğini belirterek, yaşadığı zorlukları anlattı.

Acı ve sevinç: Gece 2’de gelen telefon ile yeniden doğdu!

İrkin, "Kepez Devlet Hastanesi'ne gittim, acilen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdiler. 2018 yılında kalp pili takıldı.

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