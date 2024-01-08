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Acı ve sevinç: Gece 2’de gelen telefon ile yeniden doğdu!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
11:27
Acı ve sevinç: Gece 2’de gelen telefon ile yeniden doğdu!
Yapay kalp ile yaşayan Kadir İrkin, gece saat 2'de gelen 'Organ bulundu' telefonuyla yeniden hayata bağlandı. 8 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuşan İrkin, "Bağış yapan aileye de çok teşekkür ederim. Allah doktorlarımızdan, herkesten bin kere razı olsun. Herkesin bağış yapmasını istiyorum" diye konuştu…