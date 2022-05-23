Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yeni hafta itibarıyla takip edilmeye başlandı. En son Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Mayıs ayının son haftası olarak açıklanan tarih ile birlikte 23 Mayıs Pazartesi günü toplanacak olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçlarına göre son durum belli olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cezaevi izinleri ile ilgili "Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak." ifadelerine yer verdi. Peki; açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzatılacak mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son tarih ne zaman?