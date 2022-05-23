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Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri ile ilgili gözler Kabine kararlarına çevrildi! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı ve ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:49

Açık cezaevi izinleri ile ilgili gözler Kabine kararlarına çevrildi! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı ve ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yeni hafta itibarıyla takip edilmeye başlandı. En son Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Mayıs ayının son haftası olarak açıklanan tarih ile birlikte 23 Mayıs Pazartesi günü toplanacak olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçlarına göre son durum belli olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cezaevi izinleri ile ilgili "Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak." ifadelerine yer verdi. Peki; açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzatılacak mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son tarih ne zaman?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili gözler Kabine kararlarına çevrildi! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı ve ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Kabine Toplantısı'nda kritik bir konunun daha ele alınacağını duyurdu. Bozdağ açık cezaevlerinde koronavirüs ile başlayan adli kontrol şartlı izinlerin uzatılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve Kabine Toplantısı'nda değerlendirme yapılacağını açıkladı. Bu noktada; binlerce kişi açık cezaevi izinleri uzayacak mı, uzatılacak mı şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı ve ne zaman bitiyor? İşte güncel durum.

Açık cezaevi izinleri ile ilgili gözler Kabine kararlarına çevrildi! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı ve ne zaman bitiyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Adalet Bakanlığı izinden dönecek hükümlülere kalan cezalarını çekmek üzere girecekleri cezaevleri konusunda tercih hakkı da tanıyacak.

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Açık cezaevi izinleri ile ilgili gözler Kabine kararlarına çevrildi! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı ve ne zaman bitiyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, 31 MAYIS'TA BİTECEK Mİ?

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

Açık cezaevi izinleri ile ilgili gözler Kabine kararlarına çevrildi! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı ve ne zaman bitiyor?

DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022'den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

Açık cezaevi izinleri ile ilgili gözler Kabine kararlarına çevrildi! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı ve ne zaman bitiyor?

SON DAKİKA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleriyle ilgili kabine toplantısını işaret etti. Bakan Bozdağ, "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeden sonra bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Bugüne kadar 413 bin 652 kişi bundan istifade etti. Bunların içinde çıkıp suça karışanlar var. Onlarla ilgili adli süreç başlatıldı. Şu anda tutuklanmış olanlar var." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA