Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri tarafından mahkumların 31 Mayıs Salı gününe kadar izinli sayılmasına karar verilmişti. Koronavirüs salgını sebebiyle iki ay süreyle uzatılan cezaevi izinlerinin biteceği gün belli oldu. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, ne kadar uzatıldı, son durum ne?