Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri uzatıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezaevi izin süresinin biteceği tarih merak konusu oldu. Covid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen izin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği belirtilmişti. Son olarak Kabine Toplantısı'nda açık cezaevi izinleri uzatılmasına ilişkin açıklama geldi. Süre yaklaşırken sorgulamalar bu yönde arttı. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, ne kadar uzatıldı, son durum ne?