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Giriş Tarihi: 25.05.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 12:41

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı, son durum ne?

Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri uzatıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezaevi izin süresinin biteceği tarih merak konusu oldu. Covid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen izin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği belirtilmişti. Son olarak Kabine Toplantısı'nda açık cezaevi izinleri uzatılmasına ilişkin açıklama geldi. Süre yaklaşırken sorgulamalar bu yönde arttı. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, ne kadar uzatıldı, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri tarafından mahkumların 31 Mayıs Salı gününe kadar izinli sayılmasına karar verilmişti. Koronavirüs salgını sebebiyle iki ay süreyle uzatılan cezaevi izinlerinin biteceği gün belli oldu. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, ne kadar uzatıldı, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Normalde 31 Mayıs 2022 tarihinde bitmesi planlanan izinler bir yıl daha uzatıldı.

AÇIK CEZAEVİ İZNİNDEN DÖNMEYENE NE OLUYOR?

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZNİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık cezaevi izinleri 13. defa uzatıldı. 31 Mayıs 2022'de bitecek olan izinler, bir yıl süreyle uzatıldı.

AÇIK CEZAEVİ İZNİ ŞARTLARI

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı, son durum ne?
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı, son durum ne?
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