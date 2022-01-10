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Haberler Yaşam Açıköğretim AÖF dönem sonu final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman kaç günde açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 10.01.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:45

Açıköğretim AÖF dönem sonu final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman kaç günde açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları bekleniyor!

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen açıköğretim sınavlarının ardından şimdi gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. Güz dönemi kapsamında gerçekleştirilen final sınavlarına binlerce kişi katılım sağlarken öte yandan "Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Genellikle kurum sınavlara ilişkin sonuçları 10-15 gün içerisinde erişime açarken binlerce kişi geri sayıma başladı. Peki, 2022 Güz dönemi Açıköğretim AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranında! 2022 Açıköğretim AÖF dönem sonu final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınav sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce kişi 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde katılım sağladıkları sınavlara ilişkin sonuçları bekliyor. Öte yandan "Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi sonuç tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşmamıştı. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranında! 2022 Açıköğretim AÖF dönem sonu final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

nadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde düzenlendi.

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Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranında! 2022 Açıköğretim AÖF dönem sonu final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranında! 2022 Açıköğretim AÖF dönem sonu final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranında! 2022 Açıköğretim AÖF dönem sonu final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

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