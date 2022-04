Haberler Yaşam Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayacak! O anket her şeyi belirledi, Survivor’da bir dönem kapanıyor!

Giriş Tarihi: 20.04.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 10:26

Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayacak! O anket her şeyi belirledi, Survivor’da bir dönem kapanıyor!

Survivor All Star'a bu hafta veda eden isim Yağmur oldu. Yayınlanan son bölümde Acun Ilıcalı Survivor All Star takımları ile ilgili beklenen duyuruyu yaptı. "Takımlarda değişiklik olacak" açıklamasının ardından yeni takımların açıklanacağı tarih de belli oldu. Survivor All Star'da yeni dönem başlıyor!