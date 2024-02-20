Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Acun Ilıcalı'dan şok açıklama! Yarışmacıların ağzı açık kaldı: Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:11

Acun Ilıcalı'dan şok açıklama! Yarışmacıların ağzı açık kaldı: Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, konseyde hem izleyicileri hem de yarışmacıları şoke eden bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, Survivor All Star'a dünyaca ünlü eski bir futbolcunun katılacağını duyurdu. Söz konusu açıklama sonrası bu ismin Mesut Özil olduğu iddia edildi. Özil'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından spor yaptığı videolarını paylaşması iddiaları güçlendirdi. Peki; Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor?

Acun Ilıcalı’dan şok açıklama! Yarışmacıların ağzı açık kaldı: Mesut Özil Survivor’a mı katılıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2024 Survivor All Star yarışmasında heyecan günden güne artıyor. Takımların mücadelesi tam gaz devam ediyor, tansiyon bir an bile düşmüyor. Yeni bölümleri merakla beklenen programda izleyicileri ve yarışmacıları meraklandıran bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, konseyde yarışmaya dünyaca ünlü eski bir futbolcunun katılacağını söyledi. Bu açıklama sonrası akıllara Mesut Özil geldi. Özil'in spor paylaşımları iddiaları güçlendirirken yarışmanın sıkı takipçileri ''Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor?'' sorusunu gündeme taşıdı. İşte detaylar.

Acun Ilıcalı’dan şok açıklama! Yarışmacıların ağzı açık kaldı: Mesut Özil Survivor’a mı katılıyor?

TV8'in uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024, 20 Şubat Salı akşamı 39. bölümüyle ekranlara gelecek. Sevilen yarışmanın yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu.

Son dönemde yaşanan olaylarla gündemden düşmeyen Survivor ile ilgili yeni iddialar sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı’dan şok açıklama! Yarışmacıların ağzı açık kaldı: Mesut Özil Survivor’a mı katılıyor?

ACUN ILICALI: BENİ KIRMADI, GELECEK

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni bölüm fragmanında yarışmacı Sercan Yıldırım ile yaptığı konuşmada, "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. O da sağ olsun kırmadı gelecek." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Sercan Yıldırım ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." yanıtını verdi.

Bu konuşmanın ardından yarışmacıların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Acun Ilıcalı’dan şok açıklama! Yarışmacıların ağzı açık kaldı: Mesut Özil Survivor’a mı katılıyor?

MESUT ÖZİL SURVİVOR'A MI KATILIYOR?

Acun Ilıcalı'nın yarışmaya dünyaca ünlü eski bir futbolcunun katılacağını söylemesinin ardından bu ismin Mesut Özil olduğu iddiası ortaya atıldı.

Ancak yarışmacının kim olduğu yeni bölümde belli olacak.

Acun Ilıcalı’dan şok açıklama! Yarışmacıların ağzı açık kaldı: Mesut Özil Survivor’a mı katılıyor?

SPOR YAPTIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞTI

Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe formaları giyen Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram üzerinden spor yaptığı anları paylaşmıştı.

Dünyaca ünlü eski futbolcunun oldukça ağır şekilde spor yapması Survivor'a katılacağı iddialarını güçlendirdi.

SON DAKİKA