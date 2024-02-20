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Acun Ilıcalı'dan şok açıklama! Yarışmacıların ağzı açık kaldı: Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
15:11
Acun Ilıcalı'dan şok açıklama! Yarışmacıların ağzı açık kaldı: Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor?
Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, konseyde hem izleyicileri hem de yarışmacıları şoke eden bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, Survivor All Star'a dünyaca ünlü eski bir futbolcunun katılacağını duyurdu. Söz konusu açıklama sonrası bu ismin Mesut Özil olduğu iddia edildi. Özil'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından spor yaptığı videolarını paylaşması iddiaları güçlendirdi. Peki; Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor?