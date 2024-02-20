Acun Ilıcalı’dan şok açıklama! Yarışmacıların ağzı açık kaldı: Mesut Özil Survivor’a mı katılıyor?

ACUN ILICALI: BENİ KIRMADI, GELECEK

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni bölüm fragmanında yarışmacı Sercan Yıldırım ile yaptığı konuşmada, "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. O da sağ olsun kırmadı gelecek." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Sercan Yıldırım ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." yanıtını verdi.

Bu konuşmanın ardından yarışmacıların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.