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Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, başladı mı, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 21:06 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 21:06

Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, başladı mı, şartları nelerdir?

Bakan Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ilanını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alacak personel adayları başvuruları bekliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş dağılımı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Detaylar yayımlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, başladı mı, şartları nelerdir? İşte, tüm merak edilenler…

Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, başladı mı, şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı açıklaması sonrası gözler kılavuzda. Bakan Bozdağ, açıklamasında alımların hangi kadro ve branşlara yapılacağını da belirtmişti. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı için sorgulamalar yapıyor. Detaylar başvuru kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, başladı mı, şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALACAK!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Alıma ilişkin ilanların ise ilerleyen günlerde yayımlanacağını bildirdi.

Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı.

İftarda konuşan Bakan Bozdağ, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

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Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, başladı mı, şartları nelerdir?

"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz.

Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."

Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, başladı mı, şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Buradaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı başvuru kılavuzu bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, başladı mı, şartları nelerdir?

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

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