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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI | Adalet Bakanlığı personel alımına başlıyor! Personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 17.05.2022 17:15
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
17:16
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI | Adalet Bakanlığı personel alımına başlıyor! Personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?
Adalet Bakanlığı personel alımına başlayacağını açıkladı. Yirmi iki bilişim personelinin alınacağı personel alımında başvuru şartları belli oldu. Adalet Bakanlığı başvuru tarihleri açıklandı. Mesleklerin genel ve özel şartı yayınlandı. E devlet ile personel alımı başvuru yapılabiliyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2022…