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Haberler Yaşam ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI | Adalet Bakanlığı personel alımına başlıyor! Personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 17.05.2022 17:15 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 17:16

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI | Adalet Bakanlığı personel alımına başlıyor! Personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanlığı personel alımına başlayacağını açıkladı. Yirmi iki bilişim personelinin alınacağı personel alımında başvuru şartları belli oldu. Adalet Bakanlığı başvuru tarihleri açıklandı. Mesleklerin genel ve özel şartı yayınlandı. E devlet ile personel alımı başvuru yapılabiliyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2022…

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI | Adalet Bakanlığı personel alımına başlıyor! Personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanlığı şu açıklamayla personel alımına başladığını açıkladı: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 (yirmi iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman? İşte detaylar…

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI | Adalet Bakanlığı personel alımına başlıyor! Personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI | Adalet Bakanlığı personel alımına başlıyor! Personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C1 ve C2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI | Adalet Bakanlığı personel alımına başlıyor! Personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI | Adalet Bakanlığı personel alımına başlıyor! Personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?

PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 18 Mayıs'ta başlıyor. Başvuru son gün tarihi 6 Mayıs'ta bitiyor.

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