Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar belli mi?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:50

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar belli mi?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri Bakan Bozdağ tarafından açıklandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 22 bin 120 kişilik alımın başvuru kılavuzu yayımlanacak. Bu noktada, "Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları" hakkında araştırmalar başladı. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinden personel alımı yapılacak. Vatandaşlar, "Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2023, şartlar belli mi?" sorusunu yöneltmeye başladı. Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı başvuruları için böylece bekleyiş devam ediyor. İşte konu hakkında detaylar

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar belli mi?

SON DAKİKA: ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALIMI YAPACAK! BAKAN BOZDAĞ TARİH VERDİ

Adalet Bakanlığı personel alımı için yeni açıklama geldi. Buna göre, Adalet Bakanlığı 2023 yılında 22 bin 120 personel alımı yapacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar belli mi?

Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını duyurdu.

Ayrıca personel alımı için ilanların ne zaman yayımlanacağı konusunda tarih verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar belli mi?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru şartları ve branş dağılımı için gerekli açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldı ve başvurmak isteyenler, "Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartlar belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar belli mi?

2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı için ilanlar önümüzdeki hafta yayımlanacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.

Bakan Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada;

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar belli mi?

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir.'' kullanmıştı.

SON DAKİKA