ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU: 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar belli mi?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri Bakan Bozdağ tarafından açıklandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 22 bin 120 kişilik alımın başvuru kılavuzu yayımlanacak. Bu noktada, "Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları" hakkında araştırmalar başladı. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinden personel alımı yapılacak. Vatandaşlar, "Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2023, şartlar belli mi?" sorusunu yöneltmeye başladı. Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı başvuruları için böylece bekleyiş devam ediyor. İşte konu hakkında detaylar