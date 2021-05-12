Adana Demirspor taraftarının parmağı kopmuştu! Şok gerçeği hastanede öğrendi!

'PARMAK BULUNDU, DONDURUCUDA'
Polis ekipleri, parmağı parçalanan Türkölmez'in ismini bilmedikleri için vaka üzerinden kentteki hastanelerle irtibata geçti. Ancak hastanelere böyle bir vakanın ulaşmadığı belirtildi. Balcı'nın arkadaşı Umut Süzer, Adana Çevirme Radar isimli sosyal medya platformu üzerinden, "Akşam Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ önünde elinde havai fişek patlayan parmağı kopan arkadaşı tanıyan acil dönüş yapsın. Parmak bulundu dondurucuda" yazdı. Paylaşımı gören Türkölmez'in yakınları, Süzer aracılığıyla Balcı'ya ulaştı.