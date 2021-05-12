Adana Demirspor taraftarının parmağı kopmuştu! Şok gerçeği hastanede öğrendi!

Adana Demirspor, 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Adana'da şampiyonluk kutlamalarında ise inanılmaz bir olay yaşandı. Meşale yakan bir taraftarın iki parmağı parçalandı. Hastaneye gittiğinde doku kaybı olduğunu öğrenen genç adam, yaşadığı olayı şöyle anlattı