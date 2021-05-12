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Haberler Yaşam Adana Demirspor taraftarının parmağı kopmuştu! Şok gerçeği hastanede öğrendi!
Giriş Tarihi: 12.05.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:14

taraftarının parmağı kopmuştu! Şok gerçeği hastanede öğrendi!

, 26 yıl sonra 'e çıktı. 'da şampiyonluk kutlamalarında ise inanılmaz bir olay yaşandı. Meşale yakan bir taraftarın iki parmağı parçalandı. Hastaneye gittiğinde doku kaybı olduğunu öğrenen genç adam, yaşadığı olayı şöyle anlattı

Adana Demirspor taraftarının parmağı kopmuştu! Şok gerçeği hastanede öğrendi!

TFF 1'inci Lig'de 70 puanla şampiyon olup, 26 yıllık özlemin ardından 'e yükselen , kenti sevince boğdu. Kısıtlamaya rağmen takımlarının forma ve bayraklarıyla sokağa dökülen taraftarlar, kentin farklı noktalarında toplanıp kutlama yaptı.

Adana Demirspor taraftarının parmağı kopmuştu! Şok gerçeği hastanede öğrendi!

Taraftarlar, meşale yakıp, araç konvoyu yaparak tur attı. Kutlamalar sırasında Uğur Türkölmez'in yakmak istediği meşale elinde patladı. İki parmağı parçalanan Türkölmez, elindeki kanamayı durdurmak için üzerinden çıkardığı giysiyle tampon yaptı.

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Adana Demirspor taraftarının parmağı kopmuştu! Şok gerçeği hastanede öğrendi!

Bir arkadaşı tarafından motosikletle özel hastaneye kaldırıldığı sırada şuurunu kaybeden Türkölmez, düşmemek için motosiklet sürücüsünün tişörtünün içerisine girdi. Götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Türkölmez'in kopan parmak parçalarına ise ulaşılamadı. O sırada mesaide olan Su ve Kanalizasyon İşletmesi çalışanı Cengiz Balcı, patlamanın ardından geldiği olay yerinde parmak parçalarını buldu.

Adana Demirspor taraftarının parmağı kopmuştu! Şok gerçeği hastanede öğrendi!

Parmak parçalarını alan Cengiz Balcı, 112 Acil Servis'i arayarak, nasıl muhafaza edebileceğini sordu. Ekipler, Balcı'ya vakit kaybetmeden parmak parçasını buzdolabına koymasını istedi. Balcı da parmak parçalarını iş yerindeki buzdolabının derin dondurucusuna koydu. Otomobiliyle Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne giden Cengiz Balcı, personelden yardım istedi.

Adana Demirspor taraftarının parmağı kopmuştu! Şok gerçeği hastanede öğrendi!

'PARMAK BULUNDU, DONDURUCUDA'

Polis ekipleri, parmağı parçalanan Türkölmez'in ismini bilmedikleri için vaka üzerinden kentteki hastanelerle irtibata geçti. Ancak hastanelere böyle bir vakanın ulaşmadığı belirtildi. Balcı'nın arkadaşı Umut Süzer, Çevirme Radar isimli sosyal medya platformu üzerinden, "Akşam Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ önünde elinde havai fişek patlayan parmağı kopan arkadaşı tanıyan acil dönüş yapsın. Parmak bulundu dondurucuda" yazdı. Paylaşımı gören Türkölmez'in yakınları, Süzer aracılığıyla Balcı'ya ulaştı.

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