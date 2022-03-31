Adana İmsakiye! 2022 Adana imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Oruç ibadetinin yerine getirileceği bu önemli ay İslam alemi için büyük anlam taşımaktadır. Manevi huzurun yaşanacağı, iftar sofralarının kurulduğu bu ay için vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki imsakiye takvimini öğrenmek istiyor. Bu noktada; Adana iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri gibi bilgiler araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adana İmsakiye takvimi de yayınlandı. Buna göre; 2022 Adana iftar saati, sahur vakti, imsak vakitleri belli oldu. İşte Adana İmsakiye bilgileri.