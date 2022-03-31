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Haberler Yaşam Adana İmsakiye! 2022 Adana imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu
Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:51

Adana İmsakiye! 2022 Adana imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Oruç ibadetinin yerine getirileceği bu önemli ay İslam alemi için büyük anlam taşımaktadır. Manevi huzurun yaşanacağı, iftar sofralarının kurulduğu bu ay için vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki imsakiye takvimini öğrenmek istiyor. Bu noktada; Adana iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri gibi bilgiler araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adana İmsakiye takvimi de yayınlandı. Buna göre; 2022 Adana iftar saati, sahur vakti, imsak vakitleri belli oldu. İşte Adana İmsakiye bilgileri.

Adana İmsakiye! 2022 Adana imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 81 il için imsakiye saatleri de belli olmuştu. Bu kapsamda; Adana şehrinde yaşayan vatandaşlar Adana iftar saati, İzmir sahur vakti gibi detayları araştırıyor. 2022 Adana imsakiye ile Adana iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu! İşte Adana İmsakiye bilgileri.

Adana İmsakiye! 2022 Adana imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

ADANA İMSAKİYE 2022 TAKVİMİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye takvimi yayınlandı. Adana İmsakiye takvimi de belli oldu.

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NOT: İl İl iftar vakitleri ve sahur saati için İmsakiye linkine tıklayabilirsiniz.

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Adana İmsakiye! 2022 Adana imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Ramazan Ne Zaman Başlıyor?

Müslümanlar için mühim bir yere sahip olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı imsakiye takvimine göre ilk iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü kalkılacak ilk sahur ile başlayacak.

Adana İmsakiye! 2022 Adana imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Ramazan Ayında Neler Yapılır?

Kur'ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (el-Kadr 97/3; Nesâî, "Ṣıyâm", 5) Kadir gecesi de bu ayın içindedir.

İslâm'ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur (el-Bakara 2/183-185; Buhârî, "Ṣavm", 1; Müslim, "Îmân", 8, 9).

Adana İmsakiye! 2022 Adana imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Hz. Peygamber'in inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği (Buhârî, "Ṣalâtü't-terâvîḥ", 1; Müslim, "Müsâfirîn", 173-178) teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir.

Malî bir ibadet olan fitrenin (fıtır sadakası) bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir.

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