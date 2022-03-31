Adana İmsakiye! 2022 Adana imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Ramazan Ayında Neler Yapılır?

Kur'ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (el-Kadr 97/3; Nesâî, "Ṣıyâm", 5) Kadir gecesi de bu ayın içindedir.

İslâm'ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur (el-Bakara 2/183-185; Buhârî, "Ṣavm", 1; Müslim, "Îmân", 8, 9).