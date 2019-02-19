Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 146 şüpheliden 95'i yakalandı

merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 146 şüpheliden 95'i yakalandı

merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 95 zanlı gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 10:41
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 146 şüpheliden 95'i yakalandı

merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 95 zanlı gözaltına alındı.

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 146 şüpheliden 95'i yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 146 şüpheliden 95'i yakalandı

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 146 şüpheliden 95'i yakalandı

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 146 şüpheliden 95'i yakalandı

Operasyonda, 95 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer 51 zanlı aranıyor.

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 146 şüpheliden 95'i yakalandı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 146 şüpheliden 95'i yakalandı
BİZE ULAŞIN