ADANA'DA SAHUR NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Oruç tutan hemen her birey orucun ne zaman biteceğini net olarak bilir. Akşam ezanının okunmaya başlanması ile birlikte iftar yemeğine oturan Müslüman alemi bir arada orucunu açar. Ancak her kişi sahur vakitleri hakkında net bilgilere sahip değildir. Böyle durumlarda önceden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen verilere göre hazırlanan imsakiyelerden yararlanılır. Sahur sabah ezanının başlaması ile birlikte son bulur. Bu saate kadar kişiler sahur yapabilirler. Sahur vakitlerinin başlaması ve bitmesi her şehirde farklılık gösterir.