Adana'da 15 yaşındaki kıza tecavüz! Arabanın kapısını kilitledi... "O benim geleceğimi mahvetti"

Adana'da 1,5 yıl önce kız çocuğu E.K.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.B. (19), son duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kararın ardından yaşamını korkarak devam ettirdiğini belirten E.K., "O, benim geleceğimi mahvetti ve şu an normal hayatını sürdürüyor. Korkuyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kentte 2019 yılında ailesiyle yaşadığı eve yakın bir okulda öğrenim gören ve o dönem 13 yaşında olan E.K., sınıf arkadaşı A.B. (15) ile arkadaş oldu. İddiaya göre, bir süre sonra erkek arkadaşının ağabeyi M.B., küçük kıza sosyal medya hesabı üzerinden mesaj attı. Attığı ilk mesajlarda E.K.'ye arkadaş olarak yaklaşan M.B., ilerleyen sürede E.K. ile görüşmek için baskı yapmaya başladı.