Adana’da 4 milyon 850 bin TL’lik dolandırıcılık: Önce deprem sonra yapı firması vurdu!

YAPI FİRMASI DOLANDIRDI

Bunun üzerine site sakinleri, binalarındaki deprem hasarlarını onarması için O.Ş. yönetimindeki yapı firması ile 120 günde teslim şartı ile KDV dahil 4 milyon 850 bin TL'ye Temmuz ayında anlaştı. 90 daire 50 bin TL, 4 daire 43 bin TL, 3 işyeri ise 59 bin 350 TL ödeme yaptı.





