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Haberler Yaşam Adana’da 4 milyon 850 bin TL’lik dolandırıcılık: Önce deprem sonra yapı firması vurdu!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 10:27

Adana’da 4 milyon 850 bin TL’lik dolandırıcılık: Önce deprem sonra yapı firması vurdu!

Adana'da inanılmaz bir olay yaşandı. Depremde hasar alan apartmanlarının tadilatı için 4 milyon 850 bin liraya yapı firmasıyla anlaşan depremzede ev sahipleri dolandırıldı. Firma, 3 bloklu sitenin 2 bloğunun bir kısım işlerini hallederken geri kalan işlemleri yapmadan kaçtı. İşte vurgunun detayları

İHA
Adana’da 4 milyon 850 bin TL’lik dolandırıcılık: Önce deprem sonra yapı firması vurdu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 11 bina yıkılırken binlerce bina hasar aldı. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu İşoğlu Prestij Sitesi de depremde hasar aldı. İlk incelemelerde siteye orta hasarlı raporu verilirken itirazlar sonucu hasar durumu az hasarlıya çevrildi.

Adana’da 4 milyon 850 bin TL’lik dolandırıcılık: Önce deprem sonra yapı firması vurdu!

YAPI FİRMASI DOLANDIRDI
Bunun üzerine site sakinleri, binalarındaki deprem hasarlarını onarması için O.Ş. yönetimindeki yapı firması ile 120 günde teslim şartı ile KDV dahil 4 milyon 850 bin TL'ye Temmuz ayında anlaştı. 90 daire 50 bin TL, 4 daire 43 bin TL, 3 işyeri ise 59 bin 350 TL ödeme yaptı.


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Adana’da 4 milyon 850 bin TL’lik dolandırıcılık: Önce deprem sonra yapı firması vurdu!

FİRMA İŞİ TAŞERONA VERDİ
Ancak iddiaya göre O.Ş. işi bir taşeron firmaya verdi ve firma A ve B bloğun dış cephe işlemlerinin bir kısmını yaptı ancak C bloğa hiç başlamadan kaçtı.

Adana’da 4 milyon 850 bin TL’lik dolandırıcılık: Önce deprem sonra yapı firması vurdu!

Site yönetimi O.Ş.'ye ulaştığında, "Ben de dolandırıldım. Sizin blokları tamamlayacağım" cevabını aldı. Aradan 2 ay daha geçmesine rağmen firma eksiklerini tamamlamadı.

Adana’da 4 milyon 850 bin TL’lik dolandırıcılık: Önce deprem sonra yapı firması vurdu!

"HERKES PARASINI VERDİ"
Site yönetimi ise O.Ş. hakkında dava açtı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Erman Bayrak, "21 Kasım'da bu evleri bize teslim edecekti. Ancak kendisi de şimdi dolandırıldım diyor.

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