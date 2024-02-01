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Adana’da 4 milyon 850 bin TL’lik dolandırıcılık: Önce deprem sonra yapı firması vurdu!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
10:27
Adana’da 4 milyon 850 bin TL’lik dolandırıcılık: Önce deprem sonra yapı firması vurdu!
Adana'da inanılmaz bir olay yaşandı. Depremde hasar alan apartmanlarının tadilatı için 4 milyon 850 bin liraya yapı firmasıyla anlaşan depremzede ev sahipleri dolandırıldı. Firma, 3 bloklu sitenin 2 bloğunun bir kısım işlerini hallederken geri kalan işlemleri yapmadan kaçtı. İşte vurgunun detayları