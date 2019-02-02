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’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

'da yolcu otobüsü yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden hamile kadının karnındaki bebeğin yaşadığı öğrenildi.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.02.2019 23:36 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 23:38
Adana’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin T.'nin kullandığı 01 ALS 01 yolcu otobüsü, önünde yöne değiştirmeye çalışan Necim Ayağ'ın kullandığı 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Adana’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Sağlık ekipleri Necim Ayağ, Fidan Ayağ ve kızı Cemre'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Araç içerisinde bulunan Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan da Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Olay yerinde hayatını kaybeden Fidan Ayağ'ın hamile olduğu öğrenildi.

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Cesedi Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan Ayağ'ın karnındaki bebeğin yaşadığı tespit edildi.

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Yolcu otobüsü sürücüsü Hüseyin T. ise gözaltına alınarak Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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