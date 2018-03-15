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'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü

Giriş Tarihi: 15.03.2018 20:53 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 20:56
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'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü
Adana'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü

'DA KORKUNÇ OLAY! TAŞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ!

Seyhan ilçesi Saydam Caddesi üzerindeki boş arazide oynayan çocuklar, otların arasında hareketsiz yatan birini fark ederek polise ve sağlık ekibine haber verdi.

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'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü
Adana'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü

Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

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'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü
Adana'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü

AVUÇLARINDA VE ÜZERİNDE PARA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği polisleri yaptıkları incelemede, erkek cesedin avuçlarında ve ceplerinde toplam 4 bin lira para ve hesap notlarının tutulduğu kâğıtlar buldu.

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'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü
Adana'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü

Ayrıca polis, cesedin vücudunda morluklar olduğunu, taşlanarak öldürülmüş olabileceği üzerinde durdu.

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'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü
Adana'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü

Polis, cesedin bulunduğu otların arasında ise delil aradı. Çevredeki vatandaşlar ise polisin çalışmasını merakla izledi.

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'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü
Adana'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü

Ceset olay yerindeki çalışmanın ardından kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp morguna götürüldü.

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'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü
Adana'da korkunç olay! Taşlanarak öldürüldü

Polisin soruşturması sürüyor.

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