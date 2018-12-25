Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde yer alan, hafta içi kıraathane içerisinde hafta sonları ise yoğunluktan dolayı caddede tezgah açan tespihçiler, oltu taşından kehribara, Osmanlı dönemine ait tespihlerden farklı çeşitlere kadar çok sayıda ürünü sergiliyor.