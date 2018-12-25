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’da meraklılarını buluşturan pazar

Adana'da uzun yıllardan bu yana kurulan ve çeşitli illerden gelen tespihçilerin tezgah açtığı pazara meraklıları büyük ilgi gösteriyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 21:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 21:58
Adana’da tespih meraklılarını buluşturan pazar

Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde yer alan, hafta içi kıraathane içerisinde hafta sonları ise yoğunluktan dolayı caddede tezgah açan tespihçiler, oltu taşından kehribara, Osmanlı dönemine ait tespihlerden farklı çeşitlere kadar çok sayıda ürünü sergiliyor.

Adana’da tespih meraklılarını buluşturan pazar

Sabahın erken saatlerinden itibaren yer kapmak için gelen satıcıların kimisinin valizinde, kimisinin çantasında kimisinin ise elindeki poşette getirdiği tespihler, büyük bir özenle tezgahlara yerleştiriliyor.

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Adana’da tespih meraklılarını buluşturan pazar

Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Nevşehir gibi illerden getirdikleri el yapımı tespihleri görücüye çıkaran satıcılar, müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Adana’da tespih meraklılarını buluşturan pazar

Bazıları emeklilik sonrası bazıları ise kendini bildi bileli tespihçilik yaparken geçimlerini bu işten sağlayanlar hayatlarından memnun.

Adana’da tespih meraklılarını buluşturan pazar

satıcısı 60 yaşındaki Şehmus Gezmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu pazarın çok uzun yıllardan bu yana kurulduğunu söyledi.

Adana’da tespih meraklılarını buluşturan pazar

Pazara ilginin çok iyi olduğunu dile getiren Gezmen, buranın meraklılarının ve koleksiyonerlerin uğrak yeri olduğunu kaydetti.

Adana’da tespih meraklılarını buluşturan pazar

Erzurum'dan satış için pazara gelen 65 yaşındaki Dursun Cemç ise 35 yıldan bu yana işiyle uğraştığını söyledi.

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