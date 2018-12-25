Adana'da uzun yıllardan bu yana kurulan ve çeşitli illerden gelen tespihçilerin tezgah açtığı pazara meraklıları büyük ilgi gösteriyor. Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde yer alan, hafta içi kıraathane içerisinde hafta sonları ise yoğunluktan dolayı caddede tezgah açan tespihçiler, oltu taşından kehribara, Osmanlı dönemine ait tespihlerden farklı çeşitlere kadar çok sayıda ürünü sergiliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yer kapmak için gelen satıcıların kimisinin valizinde, kimisinin çantasında kimisinin ise elindeki poşette getirdiği tespihler, büyük bir özenle tezgahlara yerleştiriliyor. Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Nevşehir gibi illerden getirdikleri el yapımı tespihleri görücüye çıkaran satıcılar, müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bazıları emeklilik sonrası bazıları ise kendini bildi bileli tespihçilik yaparken geçimlerini bu işten sağlayanlar hayatlarından memnun. Tespih satıcısı 60 yaşındaki Şehmus Gezmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu pazarın çok uzun yıllardan bu yana kurulduğunu söyledi. Pazara ilginin çok iyi olduğunu dile getiren Gezmen, buranın tespih meraklılarının ve koleksiyonerlerin uğrak yeri olduğunu kaydetti. Erzurum'dan satış için pazara gelen 65 yaşındaki Dursun Cemç ise 35 yıldan bu yana tespih işiyle uğraştığını söyledi.