Adana'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...

Adana'da ürettiği lavanta yağının kilosunu 100 euro fiyatla satan İrfan Yüksek, girişimcinin desteklenmesini istedi. Kaynak: İHA Adana'da lavanta yetiştiren İrfan Yüksek, ürettiği lavanta yağının kilosunu 100 avro fiyatla satıyor. Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, 'Ekonomimize yapılan saldırılardan bu girişimcilerle korunabiliriz' dedi. Lavanta yağının dünya piyasalarında en çok işlem güren 15 uçucu yağdan biri... Adana'nın Karaisalı ilçesinde 10 dönümlük arazide lavanta yetiştiren girişimci Ziraat Mühendisi İrfan Yüksek, kendi tesislerinde ürünün yağını çıkarıp kilosunu 100 eurodan satıyor. Lavanta bahçesini ve yağ tesislerini ziyaret eden GED Başkanı Esra Özden, ekonomiye yapılan saldırıların bu tür girişimler ve girişimciler sayesinde sonuçsuz kalacağını söyledi. Özden, Çukurova Bölgesi'nin yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle sayısız fırsatlar sunduğunu da vurguladı. TIBBİ AROMATİK BİTKİLERDE FIRSAT Özellikle tıbbi aromatik bitkilerde Çukurova'nın hem verimli toprak yapısına hem de güçlü bir ar-ge altyapısına sahip olduğunu belirten GED Başkanı Özden, genç girişimcilere, bu alana yönlenmelerini önerdi. Özden, 'Çok sayıda ürün çeşidi bulunan tıbbi aromatik bitkilerde üretime lavanta ile başlanabilir. Bu ürün parfümeriden ilaca, kozmetikten gıdaya kadar birçok alanda kullanılabilir' dedi.