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'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...

'da ürettiği lavanta yağının kilosunu 100 euro fiyatla satan İrfan Yüksek, girişimcinin desteklenmesini istedi.

Kaynak: İHA

Giriş Tarihi: 03.09.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 16:51
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'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...
Adana'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...

'da lavanta yetiştiren İrfan Yüksek, ürettiği lavanta yağının kilosunu 100 avro fiyatla satıyor.

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'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...
Adana'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, "Ekonomimize yapılan saldırılardan bu girişimcilerle korunabiliriz" dedi. Lavanta yağının dünya piyasalarında en çok işlem güren 15 uçucu yağdan biri...

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'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...
Adana'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...

'nın Karaisalı ilçesinde 10 dönümlük arazide lavanta yetiştiren girişimci Ziraat Mühendisi İrfan Yüksek, kendi tesislerinde ürünün yağını çıkarıp kilosunu 100 eurodan satıyor.

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'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...
Adana'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...

Lavanta bahçesini ve yağ tesislerini ziyaret eden GED Başkanı Esra Özden, ekonomiye yapılan saldırıların bu tür girişimler ve girişimciler sayesinde sonuçsuz kalacağını söyledi.

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'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...
Adana'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...

Özden, Çukurova Bölgesi'nin yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle sayısız fırsatlar sunduğunu da vurguladı.

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'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...
Adana'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...

TIBBİ AROMATİK BİTKİLERDE FIRSAT

Özellikle tıbbi aromatik bitkilerde Çukurova'nın hem verimli toprak yapısına hem de güçlü bir ar-ge altyapısına sahip olduğunu belirten GED Başkanı Özden, genç girişimcilere, bu alana yönlenmelerini önerdi.

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'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...
Adana'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...

Özden, "Çok sayıda ürün çeşidi bulunan tıbbi aromatik bitkilerde üretime lavanta ile başlanabilir. Bu ürün parfümeriden ilaca, kozmetikten gıdaya kadar birçok alanda kullanılabilir" dedi.

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