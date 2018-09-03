Adana'da üretiliyor! Dünya o yağın peşinde...

TIBBİ AROMATİK BİTKİLERDE FIRSAT



Özellikle tıbbi aromatik bitkilerde Çukurova'nın hem verimli toprak yapısına hem de güçlü bir ar-ge altyapısına sahip olduğunu belirten GED Başkanı Özden, genç girişimcilere, bu alana yönlenmelerini önerdi.