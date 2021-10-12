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Haberler Yaşam Adana’da Varda Köprüsü’nde selfie faciası: Cesedi vinçle çıkardılar!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 09:48

Adana’da Varda Köprüsü’nde selfie faciası: Cesedi vinçle çıkardılar!

Adana'daki Varda köprüsünde selfie faciası yaşandı. Selfie çekmek isteyen Hatice Nur Karabulut ile Mazlum Sözeri uçurumdan yuvarlandı. Genç kızın cesedi vinçle çıkarıldı. İşte korkunç olayın detayları

Adana’da Varda Köprüsü’nde selfie faciası: Cesedi vinçle çıkardılar!

Korkunç olay, bugün saat 17.30 sıralarında Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü'nün yakınında yaşandı.

Adana’da Varda Köprüsü’nde selfie faciası: Cesedi vinçle çıkardılar!

VARDA KÖPRÜSÜ'NDE FACİA!

İlçeye gezmek için gelen Hatice Nur Karabulut ve Mazlum Sözeri, iddiaya göre tarihi Varda Köprüsü ile fotoğraf çekilmek için uçurum kenarına yaklaştı.

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Adana’da Varda Köprüsü’nde selfie faciası: Cesedi vinçle çıkardılar!

50 METREDEN UÇTU...

Fotoğraf çekilirken dengelerini kaybettikleri öne sürülen Karabulut ve Sözeri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.

Adana’da Varda Köprüsü’nde selfie faciası: Cesedi vinçle çıkardılar!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Adana’da Varda Köprüsü’nde selfie faciası: Cesedi vinçle çıkardılar!

CESEDİ VİNÇLE ÇIKARDILAR

Ekipler, vinç yardımıyla düşen ikilinin yanına ulaşmayı başardı. Zorlu bir çalışmanın ardından vinçle düştükleri yerden çıkartılan ikiliden Hatice Nur Karabulut'un öldüğü belirlendi.

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