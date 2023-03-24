Haberler Yaşam Adıyaman deprem son dakika: Az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Giriş Tarihi: 24.03.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 18:20

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Adıyaman'ın Sincik ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Malatya ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 8 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Adıyaman deprem haberi detayları ve 24 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...