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Haberler Yaşam Adıyaman deprem son dakika: Az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 24.03.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 18:20

Adıyaman deprem son dakika: Az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Adıyaman'ın Sincik ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Malatya ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 8 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Adıyaman deprem haberi detayları ve 24 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Adıyaman deprem son dakika: Az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saatler 18.06'yı gösterdiğinde Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Derinliği 8 kilometre olarak kaydedilen deprem, Malatya ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Adıyaman depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Adıyaman depremi ve 24 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

Adıyaman deprem son dakika: Az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ADIYAMAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Adıyaman ili Sincik ilçesinde saat 18.06'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 8 kilometre olan deprem, Malatya gibi çevre illerden de hissedildi.

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Adıyaman deprem son dakika: Az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Sincik (Adıyaman)

Tarih:2023-03-24

Saat:18:06:14 TSİ

Enlem:38.121 N

Boylam:38.444 E

Derinlik:8 km

Adıyaman deprem son dakika: Az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ VERİLERİ

SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

24.03.2023

18:06:15 TSİ

Büyüklük: 3.9

Derinlik: 6.8 km

Adıyaman deprem son dakika: Az önce Adıyaman’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

SON DAKİKA