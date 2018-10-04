Adnan Oktar örgütünün kaçak villaları yıkılıyor

Oktar grubuna operasyon yapıldıktan sonra mülklerin devredildiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) villa ile 23 kaçak yapıdaki değerli eşyaları taşımasının ardından İstanbul Büyükşehir Belideyesi Encümeni'nin aldığı yıkım kararının gereğinin yapılması için adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri, villanın bulunduğu Boğaz manzaralı yere iş makineleriyle geldi. Ekipler, gerekli tertibatı aldıktan sonra daha önce gerçekleşen inceleme sonunda kaçak oldukları tespit edilen yapıları, balyozlarla yıkmaya başladı. Adnan Oktar grubuna 11 Temmuz'da polisler tarafından operasyon yapıldı. Bu operasyonda Oktar başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. Takip eden günlerde, Oktar ve beraberindekiler tutuklanırken dikkatler birçok yapının bulunduğu Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki yapılara çevrildi. Buradaki yapıların çoğunun imara aykırı inşa edildiği iddia edilmesine rağmen gerekli inceleme yapılamadı. Oktar ve grup üyelerinin tutuklanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, günlerce villa çevresindeki binalarda arama ve inceleme yaptı. Savcılığın araştırmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 25 Temmuz'da gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Kandilli'de Boğaziçi ön görünümünde yer alan mekanda 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğini tespit etti ve villanın kapısına 'Yapı Tatil Tutanağı' asıldı.