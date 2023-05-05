Adnan Oktar’ın gözdesiydi: Kedicik Beril adını değiştirdi!

Konuya ilişkin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "Beril Koncagül toplumu uyarmak adına adeta kendi güvenliğini hiçe sayarak bilgilendirici açıklamalar yapmış ve insanları uyarmıştır. Müvekkilin adı ve soyadı ile internet ortamında yapılacak sorgu neticesinde hakkında olumlu ve olumsuz çok sayıda haber ve videoya ulaşılmaktadır. Müvekkil, adını kullanmaya devam ettiği sürece Adnan Oktar Örgütü tarafından işlenen suçlarla ister istemez ithama uğramakta, birey olarak var olabilmesi bu şartlar altına adeta imkansız hale gelmektedir. Örgüte dair yargılama sürecinde sanıklara ceza verilmiş, örgüt çökertilmiş ve müvekkilimiz de normal hayatına dönebilmek adına büyük uğraş vermektedir ama bu sırada 'Beril Koncagül' ismi dolayısıyla her defasında karşılaştığı güçlükler giderek çoğalmaktadır.