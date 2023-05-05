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Adnan Oktar’ın gözdesiydi: Kedicik Beril adını değiştirdi!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 16:59
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
16:59
Adnan Oktar’ın gözdesiydi: Kedicik Beril adını değiştirdi!
Organize silahlı suç örgütü davasında aldığı 8 bin 658 yıl hapis cezası çerçevesinde tutukluluk hali devam eden Adnan Oktar'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen en gözde 'kedicik'lerinden Beril Koncagül'ün ad ve soyadını değiştirmek için açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Koncagül'ün nüfustaki isminin değiştirilerek 'A.İ.D.' olarak düzenlenmesine hükmetti.