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'ın villası boşaltıldı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 01.10.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 17:18
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'ın villası boşaltıldı
Adnan Oktar'ın villası boşaltıldı

BAKIN O VİLLADAN NELER ÇIKTI?

örgütünün İstanbul Kandilli'deki villası boşaltılıyor. Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra 'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyalar bugün kamyonlara yüklenerek götürüldü.

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'ın villası boşaltıldı
Adnan Oktar'ın villası boşaltıldı

KAÇAK YAPILAR İÇİN YIKIM KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı.

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'ın villası boşaltıldı
Adnan Oktar'ın villası boşaltıldı

BİR KAMYON DOLUSU...

ve diğer şüphelilere ait bir kamyon dolusu kıyafet, bir kamyon dolusu lüks marka ayakkabı ve bir kamyon mobilyadan oluşan eşya, yediemine bırakılmak üzere yola çıktı.

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'ın villası boşaltıldı
Adnan Oktar'ın villası boşaltıldı
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'ın villası boşaltıldı
Adnan Oktar'ın villası boşaltıldı
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'ın villası boşaltıldı
Adnan Oktar'ın villası boşaltıldı
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'ın villası boşaltıldı
Adnan Oktar'ın villası boşaltıldı
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