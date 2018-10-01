Adnan Oktar'ın villası boşaltıldı

BAKIN O VİLLADAN NELER ÇIKTI? Adnan Oktar örgütünün İstanbul Kandilli'deki villası boşaltılıyor. Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyalar bugün kamyonlara yüklenerek götürüldü. KAÇAK YAPILAR İÇİN YIKIM KARARI İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı. BİR KAMYON DOLUSU... Adnan Oktar ve diğer şüphelilere ait bir kamyon dolusu kıyafet, bir kamyon dolusu lüks marka ayakkabı ve bir kamyon mobilyadan oluşan eşya, yediemine bırakılmak üzere yola çıktı.