Af filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Af filmi nerede ve ne zaman çekildi?

AF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Af filminde, ailesiyle çatışma yaşayan bir adamın hikayesi anlatılmaktadır. Otoriter bir adam, dağ köyünde ağaç ticareti yaparak ailesinin geçimini sağlar. Adamın baskıcı ve adaletsiz davranışları, ailesi ile sorun yaşamasına neden olur. Sorunların daha derin bir boyut kazanması, ailenin büyük bir kriz yaşamasına neden olur. Ailenin, yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi, birbirlerini bağışlamalarına bağlıdır.