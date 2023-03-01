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Haberler Yaşam Af filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Af filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 14:34

Af filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Af filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Af filmi bu akşam TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Başrollerinde; Timur Acar, Emine Meyrem, Yusuf Bayraktar yer alan Af filmi konusu ve nerede çekildiği izlemeyi düşünen film severler tarafından merak konusu oldu. Peki Af filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Af filmi ne zaman çekildi? İşte film hakkında tüm detaylar…

Af filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Af filmi nerede ve ne zaman çekildi?

1 Mart akşamı TRT1 ekranlarında film severlerle buluşacak olan Af filmi konusu dikkat çekti. Ailesiyle çatışma yaşayan otoriter bir adamın hikayesi anlatılan ve 2021 yılında vizyona giren bu filmin oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki Af filminin konusu nedir? Af filminin oyuncuları kimlerdir? İşte Af filmine dair merak edilenler...

Af filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Af filmi nerede ve ne zaman çekildi?

AF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Af filminde, ailesiyle çatışma yaşayan bir adamın hikayesi anlatılmaktadır. Otoriter bir adam, dağ köyünde ağaç ticareti yaparak ailesinin geçimini sağlar. Adamın baskıcı ve adaletsiz davranışları, ailesi ile sorun yaşamasına neden olur. Sorunların daha derin bir boyut kazanması, ailenin büyük bir kriz yaşamasına neden olur. Ailenin, yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi, birbirlerini bağışlamalarına bağlıdır.

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Af filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Af filmi nerede ve ne zaman çekildi?

AF FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Timur Acar
Emine Meyrem
Yusuf Bayraktar
Hasret Canan Tutuş
Macit Koper
Samet Güler
Hakan Arslan

Af filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Af filmi nerede ve ne zaman çekildi?

AF FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ, YÖNETMENİ KİM?

Af filminin yönetmeni Cem Özaydır. 12 Kasım 2021 yılında vizyona girmiştir. Filmin türü dramdır. Film toplam 1 saat 36 dakika uzunluğundadır.

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