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AFAD Müdürü uyardı: Marmara depremi için korkutan tsunami açıklaması!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
17:17
AFAD Müdürü uyardı: Marmara depremi için korkutan tsunami açıklaması!
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, beklenen Marmara depremi için önemli açıklamalar yaptı. Tatar, "Tarihsel depremlere baktığımızda, bu depremlerin tsunami oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda Marmara içerisinde olacak bir depremde de tsunami olacağı öngörülerek çalışmalar yapılıyor" ifadeleri kullandı.