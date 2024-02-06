AFAD Müdürü uyardı: Marmara depremi için korkutan tsunami açıklaması!

'KIYILARDA TSUNAMİ GÖZLEM İSTASYONLARIMIZ VAR'

Prof. Dr. Orhan Tatar, olası Marmara depremi konusunda AFAD tarafından yapılan çalışmaları anlattı. Hemen hemen bütün bilim insanlarının, İstanbul'da bir depremin yaşanmasını olası gördüğünü belirten Tatar, bu depreme hazırlanmamın gerekliğine vurgu yaptı. Marmara kıyılarında bir tsunami riskinin de bulunduğunu söyleyen Tatar, "Tarihsel depremlere baktığımızda bu depremlerin tsunami oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda Marmara içerisinde olacak bir depremde de tsunami olacağını öngörerek çalışmalar yapılıyor. Marmara ve diğer kıyılarda tsunami gözlem istasyonlarımız var. Bu önemli bir çalışma. Çok fazla çalışma var ama bunları daha da artırtmamız gerekir" dedi.



