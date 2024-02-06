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Haberler Yaşam AFAD Müdürü uyardı: Marmara depremi için korkutan tsunami açıklaması!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 17:17

AFAD Müdürü uyardı: Marmara depremi için korkutan tsunami açıklaması!

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, beklenen Marmara depremi için önemli açıklamalar yaptı. Tatar, "Tarihsel depremlere baktığımızda, bu depremlerin tsunami oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda Marmara içerisinde olacak bir depremde de tsunami olacağı öngörülerek çalışmalar yapılıyor" ifadeleri kullandı.

DHA
AFAD Müdürü uyardı: Marmara depremi için korkutan tsunami açıklaması!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin birinci yılı nedeniyle, bilim insanları AFAD'da bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı. Düzenlenen bilgilendirme toplantılarına, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın yanı sıra; üniversitelerden deprem bilimi, jeoloji, yapı bilimi gibi alanlardan akademisyenler katıldı.

AFAD Müdürü uyardı: Marmara depremi için korkutan tsunami açıklaması!

'KIYILARDA TSUNAMİ GÖZLEM İSTASYONLARIMIZ VAR'
Prof. Dr. Orhan Tatar, olası Marmara depremi konusunda AFAD tarafından yapılan çalışmaları anlattı. Hemen hemen bütün bilim insanlarının, İstanbul'da bir depremin yaşanmasını olası gördüğünü belirten Tatar, bu depreme hazırlanmamın gerekliğine vurgu yaptı. Marmara kıyılarında bir tsunami riskinin de bulunduğunu söyleyen Tatar, "Tarihsel depremlere baktığımızda bu depremlerin tsunami oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda Marmara içerisinde olacak bir depremde de tsunami olacağını öngörerek çalışmalar yapılıyor. Marmara ve diğer kıyılarda tsunami gözlem istasyonlarımız var. Bu önemli bir çalışma. Çok fazla çalışma var ama bunları daha da artırtmamız gerekir" dedi.

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AFAD Müdürü uyardı: Marmara depremi için korkutan tsunami açıklaması!

Tatar, AFAD'ın önemli çalışmalarından birinin de 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde arama kurtarma personeli sayısını 100 bine çıkarmak olduğunu söyleyerek, "Bu önemli bir hedef. Şu an AFAD'ın kendi bünyesinde 2 bin 300 civarında arama kurtarma personeli var. Bu rakam yakın zamanda 3 bin daha eklendiğinde 4 bin 500, 5 bin civarına çıkacak. Bu önemli ama bizim muhakkak sivil toplum kuruluşlarımızın, devletin kamu kurumlarının bünyesinde de 'hazır kıta' diyebileceğimiz arama kurtarma ekiplerinin de yetiştirilmesi, ekipman ve donanımlarının hazır hale getirilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

AFAD Müdürü uyardı: Marmara depremi için korkutan tsunami açıklaması!

'DEPREM ETKİNLİĞİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI'
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı, deprembilimci Prof. Dr. Bülent Kaypak, 6 Şubat depremlerinin sismolojik özelliklerine değindi. Prof. Dr. Kaypak, Kahramanmaraş'taki iki depremin meydana geldiği faylar üzerinde halen artçıların meydana geldiğini belirtti. Son zamanlarda Türkiye'nin diğer bölgelerinde de depremler yaşandığını kaydeden Kaypak, Kahramanmaraş depremlerinden sonra Türkiye'nin deprem etkinliğinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

AFAD Müdürü uyardı: Marmara depremi için korkutan tsunami açıklaması!

'İKİ DEPREMİN ENERJİSİ OLDUKÇA FAZLA'
Kaypak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, 11 ili kapsayan bölgede artçı sayısını yoğun şekilde etkilediğine dikkat çekerek, "Sadece deprem bölgesinde çok fazla artçı olması dikkat çekici. 11 ili kapsayan bölgede 1900 yılından günümüze kadar 38-40 bin adet deprem olmuş. Ama son 1 yıldaki deprem sayısı, bu 123 yıldaki deprem sayısının üzerine çıktı. Yani şunu demek istiyorum; bu iki depremin yarattığı aktivite, ortaya çıkardığı enerji oldukça fazla. Bu iki deprem, dünyada da ender rastlanan depremler arasında" diye konuştu.

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