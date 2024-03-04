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Haberler Yaşam Peş peşe uyarılar! 16 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:11

Peş peşe uyarılar! 16 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Söz konusun illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Peş peşe uyarılar! 16 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli sağanak uyarısının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) da bir açıklama geldi.

Peş peşe uyarılar! 16 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 16 ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

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Peş peşe uyarılar! 16 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

5 Mart Salı gününe ait raporda; Muğla'da genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli;

Peş peşe uyarılar! 16 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

Antalya'da il genelinde kuvvetli, doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) çok kuvvetli yer yer şiddetli;

Peş peşe uyarılar! 16 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

İzmir ve Aydın çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yerel kuvvetli, Aydın'ın kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli; gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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