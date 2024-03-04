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Peş peşe uyarılar! 16 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
16:11
Peş peşe uyarılar! 16 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Söz konusun illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.