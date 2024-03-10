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Giriş Tarihi: 10.03.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 15:26

'Afiyetle yerim dedi' ama hayatını kaybetti! Balık diye aldı meğer siyanürden 1,200 kat daha zehirliymiş…

Brezilyalı üç çocuk babası bir kişi, dünyanın en zehirli balıklarından biri olan ve siyanürden 1.200 kat daha ölümcül olduğu bilinen zehirli balon balığını yedikten sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

’Afiyetle yerim dedi’ ama hayatını kaybetti! Balık diye aldı meğer siyanürden 1,200 kat daha zehirliymiş…

Sadece bir tanesinde 30 kişiyi öldürmeye yetecek zehri bulunan zehirli balığın, siyanürden 1.200 kat daha öldürücü olduğu biliniyor.

’Afiyetle yerim dedi’ ama hayatını kaybetti! Balık diye aldı meğer siyanürden 1,200 kat daha zehirliymiş…

Raporlara göre, 46 yaşındaki Magno Sergio Gomes ve arkadaşı, hediye olarak aldıkları ölümcül balığı pişirerek tükettiler.

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’Afiyetle yerim dedi’ ama hayatını kaybetti! Balık diye aldı meğer siyanürden 1,200 kat daha zehirliymiş…

İki arkadaş, Brezilya'nın doğusundaki Espirito Santa Aracruz'da balığın içini boşalttı, ciğerini çıkardı, haşladı ve limon suyuyla birlikte yedi.

’Afiyetle yerim dedi’ ama hayatını kaybetti! Balık diye aldı meğer siyanürden 1,200 kat daha zehirliymiş…

Ancak Gomes'in kız kardeşi Myrian Lopes'e göre, bir saatten kısa bir süre sonra her iki adam da ciddi şekilde hastalandı. "Magno ağzının uyuştuğunu hissetmeye başladı, ardından birlikte arabayla hastaneye gittiler" dedi.

’Afiyetle yerim dedi’ ama hayatını kaybetti! Balık diye aldı meğer siyanürden 1,200 kat daha zehirliymiş…

"Oraya vardığında ağzı daha da uyuşmuştu ve kendini hasta hissediyordu. Kısa süre sonra sekiz dakika süren kalp krizi geçirdi."

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