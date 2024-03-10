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'Afiyetle yerim dedi' ama hayatını kaybetti! Balık diye aldı meğer siyanürden 1,200 kat daha zehirliymiş…
Giriş Tarihi: 10.03.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
15:26
'Afiyetle yerim dedi' ama hayatını kaybetti! Balık diye aldı meğer siyanürden 1,200 kat daha zehirliymiş…
Brezilyalı üç çocuk babası bir kişi, dünyanın en zehirli balıklarından biri olan ve siyanürden 1.200 kat daha ölümcül olduğu bilinen zehirli balon balığını yedikten sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti.