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Ahmet Abi, 3 trafik kazası ve bir silahlı saldırıdan sonra depremi de atlattı "Öldürmeyen Allah, öldürmüyor"
Giriş Tarihi: 18.02.2023 08:13
Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
08:14
Ahmet Abi, 3 trafik kazası ve bir silahlı saldırıdan sonra depremi de atlattı "Öldürmeyen Allah, öldürmüyor"
Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan Ahmet Erol Yılmaz (43), kendisini kurtarmaya gelen AFAD ve sağlık ekiplerine tekrar tekrar yanıt vermekten yorulup, anın stresiyle verdiği küfürlü yanıtla gündem olmuştu. Doğal ve samimi haliyle herkesi gülümseten Ahmet Abi, sert tepkisi için önceleri üzülse de bu zor günlerde gülümsetebildiği için mutlu.