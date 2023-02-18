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Haberler Yaşam Ahmet Abi, 3 trafik kazası ve bir silahlı saldırıdan sonra depremi de atlattı "Öldürmeyen Allah, öldürmüyor"
Giriş Tarihi: 18.02.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 08:14

Ahmet Abi, 3 trafik kazası ve bir silahlı saldırıdan sonra depremi de atlattı "Öldürmeyen Allah, öldürmüyor"

Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan Ahmet Erol Yılmaz (43), kendisini kurtarmaya gelen AFAD ve sağlık ekiplerine tekrar tekrar yanıt vermekten yorulup, anın stresiyle verdiği küfürlü yanıtla gündem olmuştu. Doğal ve samimi haliyle herkesi gülümseten Ahmet Abi, sert tepkisi için önceleri üzülse de bu zor günlerde gülümsetebildiği için mutlu.

HANİFE AKLİMAN
Ahmet Abi, 3 trafik kazası ve bir silahlı saldırıdan sonra depremi de atlattı Öldürmeyen Allah, öldürmüyor

Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan Ahmet Erol Yılmaz (43), kendisini kurtarmaya gelen AFAD ve sağlık ekiplerine tekrar tekrar yanıt vermekten yorulup, anın stresiyle verdiği küfürlü yanıtla gündem olmuştu. Doğal ve samimi haliyle herkesi gülümseten Ahmet Abi, sert tepkisi için önceleri üzülse de bu zor günlerde gülümsetebildiği için mutlu.

Ahmet Abi, 3 trafik kazası ve bir silahlı saldırıdan sonra depremi de atlattı Öldürmeyen Allah, öldürmüyor

3 TRAFİK KAZASI, BİR SİLAHLI SALDIRI
Hatay İskenderun'da aşçı olarak çalıştığı iş hanında depreme yakalanan Ahmet Abi, Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Acil Sağlık Biriminden Sağlık Personeli Bayram İnce'nin (34) enkaz altındaki desteği ve AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beton blok altında kalan sol ayak parmakları başarılı bir operasyonla ampute edilen Ahmet Abi'nin genel sağlık durumu iyiye gidiyor. Daha önce geçirdiği 3 ağır trafik kazası ve 9 kurşun aldığı silahlı saldırıdan da sağ kurtulan Ahmet Abi, "Öncelikle öldürmeyen Allah, öldürmüyor. Sonrası soğukkanlılık" diyor.

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Ahmet Abi, 3 trafik kazası ve bir silahlı saldırıdan sonra depremi de atlattı Öldürmeyen Allah, öldürmüyor

"ARTIK KIZDIM"

Enkazda kendisini telkinlerle sakinleştirerek çıkarılmasına yardımcı olan İnce'den şöyle bahsediyor: "Şuan en büyük destekçim... Göçükte tanıştık, sohbet ettik ama sağlıkçı gibi değil kardeş gibi. Sık sık arayıp sağlık durumumu soruyor. Artık kızdım. 'Bayram artık beni bırak. Benimle buradaki doktorlar ilgileniyor. Onlara da çok güveniyorum. Sen sana ihtiyacı olanlara dön' dedim. Hem de öyle burada çok iyi ilgileniyorlar. Doktorlarıma, devletime ve milletime, herkese çok teşekkür ediyorum."

Ahmet Abi, 3 trafik kazası ve bir silahlı saldırıdan sonra depremi de atlattı Öldürmeyen Allah, öldürmüyor

Ahmet Abi'nin Antalya'dan gelen yeğeni Hatice Yetek, "Çok korktuk ama doktorlarımız sağ olsunlar. Bacağını kurtardılar. Sadece parmakları ampute oldu, muhtemelen proteze bile ihtiyacı olmayacak. İlgilenen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Ahmet Abi, 3 trafik kazası ve bir silahlı saldırıdan sonra depremi de atlattı Öldürmeyen Allah, öldürmüyor

Daha önce Van Depremi'nde görev alan İnce ise, 6 Şubat'ta Gaziantep'te ardından sırasıyla Hatay, İskenderun ve Antakya'da görevlendirildi. İnce, ekip arkadaşlarıyla birlikte 6'sı çocuk 28 kişiyi kurtarmanın gururunu yaşıyor. 14 yıllık sağlık personeli İnce, şuan Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden İstanbul'a sevk edilen yaralıların çeşitli hastanelere sevkini sağlıyor.

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