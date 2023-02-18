Ahmet Abi, 3 trafik kazası ve bir silahlı saldırıdan sonra depremi de atlattı "Öldürmeyen Allah, öldürmüyor"

"ARTIK KIZDIM"

Enkazda kendisini telkinlerle sakinleştirerek çıkarılmasına yardımcı olan İnce'den şöyle bahsediyor: "Şuan en büyük destekçim... Göçükte tanıştık, sohbet ettik ama sağlıkçı gibi değil kardeş gibi. Sık sık arayıp sağlık durumumu soruyor. Artık kızdım. 'Bayram artık beni bırak. Benimle buradaki doktorlar ilgileniyor. Onlara da çok güveniyorum. Sen sana ihtiyacı olanlara dön' dedim. Hem de öyle burada çok iyi ilgileniyorlar. Doktorlarıma, devletime ve milletime, herkese çok teşekkür ediyorum."