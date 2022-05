Haberler Yaşam Ahmet Say kimdir kaç yaşında öldü? Fazıl Say’ın babası Ahmet Say'ın ölüm sebebi ne? Hayatı ve biyografisi

Giriş Tarihi: 10.05.2022 20:26 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 20:28

Fazıl Say'ın babası müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say hayatını kaybetti. Uzun zaman boyunca müzisyen yetiştiren ve yaptığı eserlerle adından söz ettiren 87 yaşındaki Ahmet Say, hayatını kaybetti. Müzik Ansiklopedisi kitabının hazırlayıcısıdır. Fazıl Say sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz." sözlerine yer verdi. Peki, Ahmet Say kaç yaşında öldü, ölüm sebebi ne? İşte detaylar…