Ahşap mezarların sırrı çözülemiyor!

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyü kabristanındaki çantı tekniği ile yapılmış ahşap mezarlar gizemini koruyor. Bölgede başka köylerde rastlanmayan ikisi tahrip olmuş 19 mezarın neden ahşaptan yapıldığı bilinmiyor. AA'nın haberine göre Büyükyurt köyündeki çantı tekniği ile yapılmış ahşap mezarların, yaklaşık 20 yıl önce kültür varlığı olarak tescillendiği belirtildi. Ahşap mezarlar zaman zaman gündeme geliyor. Daha önce de çalışmalar yapılan bölge de akademisyenlerin derin bir araştırma yapılması bekleniyor. Başka köylerde bu ahşap mezarlardan bulunmuyor. Ahşap mezarların 100-150 yıllık bir geçmişinin olduğu tahmin ediliyor. Neden ahşap kullanıldığı bilinmiyor. Ormanlık ve yüksek rakımlı bir köy olduğu için ağaç işlerinin yoğun olması sebebiyle yapılabileceği üzerinde duruluyor. Pelit ağacından yapılan ahşap mezarların kime ait olduğu veya hikayeleri kimse tarafından bilinmiyor.