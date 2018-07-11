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mezarların sırrı çözülemiyor!

Giriş Tarihi: 11.07.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 15:46
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mezarların sırrı çözülemiyor!
Ahşap mezarların sırrı çözülemiyor!

'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyü kabristanındaki çantı tekniği ile yapılmış mezarlar gizemini koruyor. Bölgede başka köylerde rastlanmayan ikisi tahrip olmuş 19 mezarın neden ahşaptan yapıldığı bilinmiyor.

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mezarların sırrı çözülemiyor!
Ahşap mezarların sırrı çözülemiyor!

AA'nın haberine göre Büyükyurt köyündeki çantı tekniği ile yapılmış mezarların, yaklaşık 20 yıl önce kültür varlığı olarak tescillendiği belirtildi.

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mezarların sırrı çözülemiyor!
Ahşap mezarların sırrı çözülemiyor!

mezarlar zaman zaman gündeme geliyor. Daha önce de çalışmalar yapılan bölge de akademisyenlerin derin bir araştırma yapılması bekleniyor.

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mezarların sırrı çözülemiyor!
Ahşap mezarların sırrı çözülemiyor!

Başka köylerde bu mezarlardan bulunmuyor. Ahşap mezarların 100-150 yıllık bir geçmişinin olduğu tahmin ediliyor.

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mezarların sırrı çözülemiyor!
Ahşap mezarların sırrı çözülemiyor!

Neden kullanıldığı bilinmiyor.

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mezarların sırrı çözülemiyor!
Ahşap mezarların sırrı çözülemiyor!

Ormanlık ve yüksek rakımlı bir köy olduğu için ağaç işlerinin yoğun olması sebebiyle yapılabileceği üzerinde duruluyor.

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mezarların sırrı çözülemiyor!
Ahşap mezarların sırrı çözülemiyor!

Pelit ağacından yapılan mezarların kime ait olduğu veya hikayeleri kimse tarafından bilinmiyor.

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