Haberler Yaşam Aile destek Nisan ayı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor? Nisan 2023 Aile destek paketi ödemeleri e devlet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 07:26

Aile destek Nisan ayı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor? Nisan 2023 Aile destek paketi ödemeleri e devlet sorgulama ekranı

Aile destek ödemeleri Nisan ayı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu yanıt aranıyor. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları araştırılmakta. Bu noktada Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Nisan 2023 için bekleyiş sürüyor. Yardımlar 12 ay boyunca alınacak ve hak sahipleri her ay belirli tarihlerde ödemelerini hesaplarında buluyor. Peki, Türkiye Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek programı sorgulama e devlet nasıl yapılır? İşte Nisan 2023 Aile Destek Programı ödeme tarihleri