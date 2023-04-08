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Haberler Yaşam ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 21:24 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 21:24

ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak merak konusu. Yılın 12 ayı boyunca devam eden Aile Destek Paketi ödemesi Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları ile takip ediliyor. Yeni ayın gelişiyle birlikte hak sahipleri banka hesaplarını kontrol etmeye başladı. Geçtiğimiz ay ayın 9'u itibarıyla yatmaya başlayan ödemelerin ardından bu hafta oldukça kritik bir hal aldı. 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı sorularının yönetilmesi yanı sıra başvurular da alınmaya devam ediyor. Peki, Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihleri ve e-devlet başvuru ekranı…

ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman yatacak, niye yatmadı soruları gündemdeki yerini aldı. Çocuk sayısına göre değişen ödemeler 850-1250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Devlet desteğine başvurular yıl boyunca alınmaya devam ediyor. Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak sorusu araştırılmaya başladı. Bakanlık duyuruları yanı sıra Bakan Yanık'ın açıklamaları da inceleniyor. İşte, 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri son durum hakkında merak edilenler…

ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

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ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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