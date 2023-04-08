ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak merak konusu. Yılın 12 ayı boyunca devam eden Aile Destek Paketi ödemesi Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları ile takip ediliyor. Yeni ayın gelişiyle birlikte hak sahipleri banka hesaplarını kontrol etmeye başladı. Geçtiğimiz ay ayın 9'u itibarıyla yatmaya başlayan ödemelerin ardından bu hafta oldukça kritik bir hal aldı. 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı sorularının yönetilmesi yanı sıra başvurular da alınmaya devam ediyor. Peki, Aile destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihleri ve e-devlet başvuru ekranı…