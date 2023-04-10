Haberler Yaşam Aile destek ödemeleri Nisan ayı neden yatmadı, ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 10.04.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 08:11

Aile destek ödemeleri Nisan ayı neden yatmadı, ne zaman yatacak? 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı

Aile destek ödemeleri Nisan ayı neden yatmadı sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Paketi ödemesi için gözler Bakan Derya Yanık'ın açıklamalarına çevrilmiş durumda. Hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişen devlet desteği ile ilgili olarak 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber hak sahipleri banka hesaplarını kontrol ediyor. Peki, Aile destek Programı ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihleri takvimi, başvuru şartları ve e-devlet başvuru ekranı…