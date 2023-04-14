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Haberler Yaşam NİSAN AYI Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı zammı geldi mi, ne kadar yatacak? Ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:08

NİSAN AYI Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı zammı geldi mi, ne kadar yatacak? Ödeme tarihleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen destek parası ödeme tarihleri ile araştırılıyor. Aile destek ödemesi yattı mı, neden yatmadı soruları gündemdeki yerini koruyor. Ailedeki çocuk sayısına bağlı olarak 850 TL ile 1250 TL arasında değişen devlet desteği 12 ay boyunca hak sahiplerine ödeniyor. Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç lira sorularıyla da yanıt aramaya başladı. Nisan ayı destek paketi ödemeleri bekleniyor. Peki, 2023 Nisan Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, tüm merak edilenler…

NİSAN AYI Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı zammı geldi mi, ne kadar yatacak? Ödeme tarihleri

Aile Destek Paketi Nisan ödemeleri yattı mı son dakika yanıt aramaya devam ediyor. Başvurular yıl boyu devam ederken destek ödemeleri 12 ay süreyle alınabiliyor. Konuya dair Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları takip ediliyor. Aile destek ödemesi yattı mı, neden yatmadı soruları gündemdeki yerini koruyor. Hesaplarda sorgulama işlemleri hız kazanırken geçtiğimiz ayın ilk iki haftasında yatmaya başlayan ödemeler için geri sayım başladı. Peki, 2023 Nisan ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, zam geldi mi? İşte, detaylar…

NİSAN AYI Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı zammı geldi mi, ne kadar yatacak? Ödeme tarihleri

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

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NİSAN AYI Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı zammı geldi mi, ne kadar yatacak? Ödeme tarihleri

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

NİSAN AYI Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı zammı geldi mi, ne kadar yatacak? Ödeme tarihleri

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

NİSAN AYI Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı zammı geldi mi, ne kadar yatacak? Ödeme tarihleri

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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