Haberler Yaşam NİSAN AYI Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı zammı geldi mi, ne kadar yatacak? Ödeme tarihleri

Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:08

NİSAN AYI Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı zammı geldi mi, ne kadar yatacak? Ödeme tarihleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen destek parası ödeme tarihleri ile araştırılıyor. Aile destek ödemesi yattı mı, neden yatmadı soruları gündemdeki yerini koruyor. Ailedeki çocuk sayısına bağlı olarak 850 TL ile 1250 TL arasında değişen devlet desteği 12 ay boyunca hak sahiplerine ödeniyor. Aile Destek Programı zam geldi mi, ne kadar oldu, kaç lira sorularıyla da yanıt aramaya başladı. Nisan ayı destek paketi ödemeleri bekleniyor. Peki, 2023 Nisan Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, tüm merak edilenler…