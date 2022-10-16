Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve başvurular devam ediyor mu? Aile Destek Paketi şartları neler, ne kadar ödenecek?

Giriş Tarihi: 16.10.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 12:58

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve başvurular devam ediyor mu? Aile Destek Paketi şartları neler, ne kadar ödenecek?

Aile Destek Programı ödemeleri ve başvuru şartlarına yönelik araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemesi hane bazlı olup 850 TL ile 1250 TL olacak şekilde yükseltilmişti. Başvurularını tamamlayanlar "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?" sorusuna yanıt ararken yeni başvuruda bulunacak olanlar ise "Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Peki; Aile Destek Paketi şartları neler ve ne kadar ödenecek? İşte güncel son durum.