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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve başvurular devam ediyor mu? Aile Destek Paketi şartları neler, ne kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 12:58

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve başvurular devam ediyor mu? Aile Destek Paketi şartları neler, ne kadar ödenecek?

Aile Destek Programı ödemeleri ve başvuru şartlarına yönelik araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemesi hane bazlı olup 850 TL ile 1250 TL olacak şekilde yükseltilmişti. Başvurularını tamamlayanlar "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?" sorusuna yanıt ararken yeni başvuruda bulunacak olanlar ise "Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Peki; Aile Destek Paketi şartları neler ve ne kadar ödenecek? İşte güncel son durum.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve başvurular devam ediyor mu? Aile Destek Paketi şartları neler, ne kadar ödenecek?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. 850 TL ile 1250 TL aralığında ödenen Aile Destek Paketi ödemelerinin ilki Temmuz ayında yapılmış olup hane bazlı olarak veriliyor. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; geçtiğimiz haftalarda konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki; Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvurular devam ediyor mu? Aile Destek Paketi şartları neler ve ne kadar ödenecek? İşte son bilgiler.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve başvurular devam ediyor mu? Aile Destek Paketi şartları neler, ne kadar ödenecek?

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve başvurular devam ediyor mu? Aile Destek Paketi şartları neler, ne kadar ödenecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR?

Bakan Yanık'tan aile destek programı için açıklama;

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve başvurular devam ediyor mu? Aile Destek Paketi şartları neler, ne kadar ödenecek?

Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve başvurular devam ediyor mu? Aile Destek Paketi şartları neler, ne kadar ödenecek?

AİLE DESTEK PAKETİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı 600

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 550

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 500

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az 450

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