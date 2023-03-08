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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Mart ayı Aile Destek ödeme tarihleri takvimi son dakika!
Giriş Tarihi: 08.03.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 15:33

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Mart ayı Aile Destek ödeme tarihleri takvimi son dakika!

Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım parası ödemeleri aylık olarak ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılıyor. Mart ayına girilmesiyle beraber hak sahipleri, ''Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu devlet desteği, hanedeki gelir durumuna göre değişkenlik gösteriyor. İşte, Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri takvimi ve konu ile ilgili tüm detaylar…

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır sorusu gündemdeki yerini koruyor. Hanenin gelir durumuna göre 850 - 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mart ayına girilmesiyle beraber sorgulanmaya başlandı. Her ay belirli bir tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan devlet desteği ile ilgili olarak Bakan Derya Yanık'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2023 Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve başvuru detayları.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Mart ayı Aile Destek Proramı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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