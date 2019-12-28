"Ailem beni dövüp evden attı" demişti... Gerçek bambaşka çıktı!

Halen çalışamaz durumdayım. Ortaokul öğrencisi oğlumda karaciğer yetmezliği var.

Bu nedenle 95 kiloya kadar ulaştı. Doktorlar, sürekli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ben de evdeki günlük işlerde çalıştırıyorum.

Ben çocuklarım dünyaya geldiğinde dünyanın en mutlu insanıydım. Kim evladına kötü muamele eder?

Bacağımdan dolayı çalışamıyorum, en büyük çocuğum olan Polat'a annesine yardım etmesi konusunda ısrar ediyorum.

Hem ev işlerine yardımcı oluyor hem de sağlığı için hareket etmiş oluyor. Benim çocuk dövecek halim mi var? Asla bir dövme olayı yok" dedi.