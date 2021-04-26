HaberlerYaşamAirDrop yüzüne Apple'ın başı ağrıyabilir! Siber suçlulara açık kapı bırakıyor
Giriş Tarihi: 26.04.2021 13:02Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 13:03
AirDrop yüzüne Apple'ın başı ağrıyabilir! Siber suçlulara açık kapı bırakıyor
AirDrop ilk olarak 2011'de kullanıcıların beğenisine sunuldu. O zamandan bu yana oldukça gelişti. Mac, iPhone veya iPad arasında kablosuz olarak dosyalar alınıp, gönderilmesini sağlıyor. Kullanması kolay ve güvenli bir özellik. Ancak güvenlik tarafı sanıldığı kadar iyi olmayabilir. Çünkü AirDrop açıldığında telefon numarası ve e-posta adresinin siber korsanlardan tarafından ele geçirilebileceği belirtildi. İşte detaylar...