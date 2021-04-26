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Haberler Yaşam AirDrop yüzüne Apple'ın başı ağrıyabilir! Siber suçlulara açık kapı bırakıyor
Giriş Tarihi: 26.04.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 13:03

AirDrop yüzüne 'ın başı ağrıyabilir! Siber suçlulara açık kapı bırakıyor

AirDrop ilk olarak 2011'de kullanıcıların beğenisine sunuldu. O zamandan bu yana oldukça gelişti. Mac, veya arasında kablosuz olarak dosyalar alınıp, gönderilmesini sağlıyor. Kullanması kolay ve güvenli bir özellik. Ancak güvenlik tarafı sanıldığı kadar iyi olmayabilir. Çünkü AirDrop açıldığında telefon numarası ve e-posta adresinin siber korsanlardan tarafından ele geçirilebileceği belirtildi. İşte detaylar...

AirDrop yüzüne Apple'ın başı ağrıyabilir! Siber suçlulara açık kapı bırakıyor

AirDrop cihazlar arasında bağlantı kurmak ve veri transferi yapmak için kullanılıyor. Bunu ise hem Wi-Fi'yi hem de Bluetooth'u kullanarak gerçekleştiriyor. , AirDrop'un güvenli olduğu her zaman söylüyor. Ancak yeni bir güvenlik raporunda AirDrop'un güvenlik kusuruna sahip olduğu vurgulandı.

AirDrop yüzüne Apple'ın başı ağrıyabilir! Siber suçlulara açık kapı bırakıyor

Bilindiği üzere AirDrop'ta kullanıcılar yalnızca kişileriyle yada Mac veya 'u olan kişilerle paylaşma seçeneğine sahip. Ne yazık ki, güvenlik araştırmacıları tarafından bulunan kusur, kişisel bilgilerin sızmasını tetiklemek için AirDrop'u fiilen kullanmayı bile gerektirmiyor.

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AirDrop yüzüne Apple'ın başı ağrıyabilir! Siber suçlulara açık kapı bırakıyor

Sahne arkasında, AirDrop aslında gönderenin telefonunu ve e-posta adresini içeren şifreli bir veri paketi yayınlayarak cihazları taramaya başlıyor. Amaç, çevredeki cihazlarda gönderen kişisinin alıcı olarak nitelendirilmek üzere kaydedildiğini kontrol etmek.

AirDrop yüzüne Apple'ın başı ağrıyabilir! Siber suçlulara açık kapı bırakıyor

Ne yazık ki bu şifreleme görünüşe göre o kadar güçlü değil ve bilgisayar korsanlarının sayıların ve e-posta adreslerinin şifresini çözmek için işini kolaylaştırıyor.

AirDrop yüzüne Apple'ın başı ağrıyabilir! Siber suçlulara açık kapı bırakıyor

Daha endişe verici bir şekilde, bu telefon numaraları ve e-posta adresleri daha sonra kimlik avı dolandırıcılığı gibi diğer saldırılar için kullanılabilir.

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