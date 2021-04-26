AirDrop yüzüne Apple'ın başı ağrıyabilir! Siber suçlulara açık kapı bırakıyor

AirDrop cihazlar arasında bağlantı kurmak ve veri transferi yapmak için kullanılıyor. Bunu ise hem Wi-Fi'yi hem de Bluetooth'u kullanarak gerçekleştiriyor. Apple, AirDrop'un güvenli olduğu her zaman söylüyor. Ancak yeni bir güvenlik raporunda AirDrop'un güvenlik kusuruna sahip olduğu vurgulandı.