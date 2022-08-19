Haberler Yaşam Akademisyenin evi görenleri hayran bıraktı! Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı

Giriş Tarihi: 19.08.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 09:56

Akademisyenin evi görenleri hayran bıraktı! Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı

Akademisyen öyle bir ev yaptı ki görenler şaşkına döndü.Mimari becerisi yüksek insanlar yaptıkları kimi işlerle hayran bırakıyor. İşte o isimlerden biri. Modern ve geleneksel yöntemleri birleştirdi. Hayranlık uyandıran bir ev inşa etti. Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal, uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde ev yaptı. O ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor. Evin yapım aşamaları da görüntülendi....