Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Akademisyenin evi görenleri hayran bıraktı! Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı
Giriş Tarihi: 19.08.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 09:56

Akademisyenin evi görenleri hayran bıraktı! Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı

Akademisyen öyle bir ev yaptı ki görenler şaşkına döndü.Mimari becerisi yüksek insanlar yaptıkları kimi işlerle hayran bırakıyor. İşte o isimlerden biri. Modern ve geleneksel yöntemleri birleştirdi. Hayranlık uyandıran bir ev inşa etti. Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal, uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde ev yaptı. O ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor. Evin yapım aşamaları da görüntülendi....

Akademisyenin evi görenleri hayran bıraktı! Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı

Şaşkına çeviren görüntüler! Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal'ın uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde yaptığı ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor.

Akademisyenin evi görenleri hayran bıraktı! Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı

ABD'DE 11 YIL ÖĞRETMENLİK YAPTI

Nazzal, 1998'de İskoçya'nın Glasgow Üniversitesinde İngiliz edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve ABD'de 11 yıl öğretmenlik yaptı.

Bir ABD dergisinde medya sorumlusu ve yazı işleri müdürü olarak da görev yapan Nazzal'ın, yayınlanmış 200'e yakın makalesi ve melez edebiyat konusunda birçok yayını bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akademisyenin evi görenleri hayran bıraktı! Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı

2016'DA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5 yıl tercümanlık yaptıktan sonra 2016'da ülkesine dönen Nazzal, kendisine akademik hayatından tamamen farklı bir yol çizdi.

Akademisyenin evi görenleri hayran bıraktı! Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı

EVİN YAPIMINDA ÇAMUR, ARPA SAMANI, KÜL VE KEÇİ KILI KULLANDI

Nazzal'ın çamur ve samandan yaptığı ev, bugünlerde "eskinin modern yorumunu" görmek isteyenlerin ilgiyle ziyaret ettiği bir yer haline geldi.

Akademisyenin evi görenleri hayran bıraktı! Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı kullandı

Ürdünlü akademisyen, 2009'da Mefrak'ın El-Fudeyn bölgesinde 35 bin dinara satın aldığı 750 metrekarelik arsada yapımına başladığı evin iskeletini 2 yılda tamamladı.

SON DAKİKA