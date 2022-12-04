Haberler Yaşam GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI indirim ve zam haberleri ile 4 Aralık bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi zam var mı?

Giriş Tarihi: 04.12.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 07:13

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI indirim ve zam haberleri ile 4 Aralık bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi zam var mı?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile araştırılıyor. Sene başından bu yana Rusya Ukrayna gerilimi sebebiyle hareketli bir grafikte ilerleyen brent petrol fiyatı inişli çıkışlı seyrine devam ediyor. Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri pompa üzerinde etkisini gösteriyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları 4 Aralık Pazar günü içinde sorgulanmaya başladı. Benzine motorine indirim zam haberleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 4 Aralık 2022 İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı ile güncel akaryakıt fiyatları…