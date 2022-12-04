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Haberler Yaşam GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI indirim ve zam haberleri ile 4 Aralık bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi zam var mı?
Giriş Tarihi: 04.12.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 07:13

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI indirim ve zam haberleri ile 4 Aralık bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi zam var mı?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile araştırılıyor. Sene başından bu yana Rusya Ukrayna gerilimi sebebiyle hareketli bir grafikte ilerleyen brent petrol fiyatı inişli çıkışlı seyrine devam ediyor. Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri pompa üzerinde etkisini gösteriyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları 4 Aralık Pazar günü içinde sorgulanmaya başladı. Benzine motorine indirim zam haberleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 4 Aralık 2022 İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı ile güncel akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI indirim ve zam haberleri ile 4 Aralık bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi zam var mı?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlar ile sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan brent petroldeki düşüş ardından benzine motorine indirim haberleri peş peşe gelmişti. Akaryakıt fiyatları değişken seyrine devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'de benzin fiyatları ve motorin fiyatı sorgulanıyor. Peki, 4 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ile bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI indirim ve zam haberleri ile 4 Aralık bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi zam var mı?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Son yaşanan akaryakıt indirim ve zam adımları ile güncel rakamlar belirlendi.

Son olarak motorin grubunda indirimlerin ardından artış yaşandı. Benzinde ise değişiklik olmadı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI indirim ve zam haberleri ile 4 Aralık bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi zam var mı?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 4 Aralık 2022 Pazar günü için sorgulanıyor. İşte; güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI indirim ve zam haberleri ile 4 Aralık bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi zam var mı?

İZMİR

Motorin fiyatı: 23,80 TL

Benzin fiyatı: 20,35 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI indirim ve zam haberleri ile 4 Aralık bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi zam var mı?

ANKARA

Motorin fiyatı: 23,73 TL

Benzin fiyatı: 20,34 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

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