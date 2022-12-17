Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte benzin indirim motorin indirim haberlerinin yerini zam haberleri aldı. Bu gelişme sonrası başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı sorgulanıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 17 Aralık 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…