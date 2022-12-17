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Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 17 Aralık 2022 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 07:30

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 17 Aralık 2022 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile 17 Aralık Cumartesi günü de gündemdeki yerini koruyor. Döviz kuru ve brent petroldeki hareketlilik, benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor. Peş peşe uygulanan indirimlerin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatı 17 Aralık Cumartesi günü için araştırılıyor. Petrol fiyatlarının hafta içinde yükselişe geçmesiyle beraber benzine ve motorine zam geldi. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 17 Aralık 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 17 Aralık 2022 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte benzin indirim motorin indirim haberlerinin yerini zam haberleri aldı. Bu gelişme sonrası başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı sorgulanıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 17 Aralık 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 17 Aralık 2022 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Peş peşe uygulanan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 17 Aralık 2022 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELDİ!

Petrol fiyatlarının hafta içinde yeniden yükselişe geçmesiyle beraber benzin ve motorin fiyatlarına zam haberleri peş peşe geldi.

16 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.

17 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 70 kuruş zam uygulandı.

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 23 lirayı geçti.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 17 Aralık 2022 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 17 Aralık 2022 Cumartesi günü için sorgulanıyor. İşte; 17 Aralık 2022 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 17 Aralık 2022 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

İZMİR

Motorin fiyatı: 23,08 TL

Benzin fiyatı: 18,70 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

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