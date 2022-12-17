Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile 17 Aralık Cumartesi günü de gündemdeki yerini koruyor. Döviz kuru ve brent petroldeki hareketlilik, benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor. Peş peşe uygulanan indirimlerin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatı 17 Aralık Cumartesi günü için araştırılıyor. Petrol fiyatlarının hafta içinde yükselişe geçmesiyle beraber benzine ve motorine zam geldi. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 17 Aralık 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…