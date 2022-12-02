Benzin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu soruları araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Döviz kurundaki oynaklığın azalması sonucu brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim veya zam haberleri ile gündeme geliyor. Peş peşe gelen motorin indirim ve benzin indirim haberleri araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Bu noktada akaryakıt istasyonlarına ulaşmadan önce başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. Peki, bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Aralık 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlar…