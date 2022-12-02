Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Aralık 2022: Benzin ve motorin indirimi sonrası bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 07:05

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Aralık 2022: Benzin ve motorin indirimi sonrası bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri 2 Aralık Cuma günü de gündemdeki yerini aldı. Brent petrol fiyatındaki dalgalı seyir, benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Petroldeki düşüş sonrası akaryakıt fiyatları indirim haberleri peş peşe geldi. Motorin fiyatları yaklaşık 4 TL, benzin fiyatı ise 2,5 TL'lik indirim alırken güncel motorin fiyatı ile benzin fiyatı araştırılıyor. Benzine indirim veya motorine indirim olup olmadığı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 2 Aralık 2022 İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı son durum…

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Aralık 2022: Benzin ve motorin indirimi sonrası bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar oldu?

Benzin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu soruları araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Döviz kurundaki oynaklığın azalması sonucu brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim veya zam haberleri ile gündeme geliyor. Peş peşe gelen motorin indirim ve benzin indirim haberleri araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Bu noktada akaryakıt istasyonlarına ulaşmadan önce başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. Peki, bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Aralık 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlar…

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Aralık 2022: Benzin ve motorin indirimi sonrası bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar oldu?

SON DAKİKA: PEŞ PEŞE AKARYAKIT İNDİRİMİ POMPAYA YANSIDI!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Önce 15 Kasım'da motorin fiyatları için 1 lira 56 kuruş, benzin fiyatları için ise 17 Kasım'da 77 kuruş, 19 Kasım'da 75 kuruş ve 23 Kasım'da 1 lira 16 kuruş indirim uygulanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Aralık 2022: Benzin ve motorin indirimi sonrası bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar oldu?

24 Kasım Perşembe günü motorine 95 kuruş, 25 Kasım Cuma günü benzin fiyatlarına ise 47 kuruş indirim gelmişti.

29 Kasım'da 82 kuruşluk indirim gelen motorin grubuna 30 Kasım 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim daha uygulandı.

Son indirimle beraber mazot fiyatı İstanbul'da 22 TL seviyesine geriledi.

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Aralık 2022: Benzin ve motorin indirimi sonrası bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 2 Aralık 2022 Cuma günü için sorgulanıyor. İşte; 2 Aralık 2022 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Aralık 2022: Benzin ve motorin indirimi sonrası bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar oldu?

İZMİR

Motorin fiyatı: 22,72 TL

Benzin fiyatı: 20,35 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

SON DAKİKA