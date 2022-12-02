Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri 2 Aralık Cuma günü de gündemdeki yerini aldı. Brent petrol fiyatındaki dalgalı seyir, benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Petroldeki düşüş sonrası akaryakıt fiyatları indirim haberleri peş peşe geldi. Motorin fiyatları yaklaşık 4 TL, benzin fiyatı ise 2,5 TL'lik indirim alırken güncel motorin fiyatı ile benzin fiyatı araştırılıyor. Benzine indirim veya motorine indirim olup olmadığı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 2 Aralık 2022 İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı son durum…