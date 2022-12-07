AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 7 ARALIK 2022: Benzine motorine indirim sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim veya zam haberleri ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe gelen motorin indirim ve benzin indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Akaryakıt fiyatları indirim haberi ile araç sahiplerinin yüzünü güldürürken başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı sorgulanıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 7 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…