AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 7 ARALIK 2022: Benzine motorine indirim sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile 7 Aralık Çarşamba günü de gündemdeki yerini aldı. Sene başından bu yana brent petrol fiyatında yaşanan dalgalı seyir, akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile kendini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde uygulanan art arda indirimlerin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatı 7 Aralık Çarşamba günü için araştırılıyor. Benzine motorine indirim zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 7 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı...