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Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 7 ARALIK 2022: Benzine motorine indirim sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 07:05

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 7 ARALIK 2022: Benzine motorine indirim sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile 7 Aralık Çarşamba günü de gündemdeki yerini aldı. Sene başından bu yana brent petrol fiyatında yaşanan dalgalı seyir, akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile kendini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde uygulanan art arda indirimlerin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatı 7 Aralık Çarşamba günü için araştırılıyor. Benzine motorine indirim zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 7 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı...

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 7 ARALIK 2022: Benzine motorine indirim sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim veya zam haberleri ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe gelen motorin indirim ve benzin indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Akaryakıt fiyatları indirim haberi ile araç sahiplerinin yüzünü güldürürken başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı sorgulanıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 7 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 7 ARALIK 2022: Benzine motorine indirim sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Peş peşe uygulanan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 7 ARALIK 2022: Benzine motorine indirim sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİNE 3 ARALIK'TA ZAM GELMİŞTİ!

3 Aralık 2022 Cumartesi günü itibarıyla motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam gelirken benzin fiyatlarında ise bir değişiklik yaşanmamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 7 ARALIK 2022: Benzine motorine indirim sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİNE İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

6 Aralık 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gerçekleşti.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 7 ARALIK 2022: Benzine motorine indirim sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 7 Aralık 2022 Çarşamba günü için sorgulanıyor. İşte; 7 Aralık 2022 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları

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