AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 28 KASIM: Benzine motorine indirim haberleri ile bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar oldu?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL soruları brent petroldeki deprem sonrası sorgulanıyor. Akaryakıt fiyatları indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Bu yıl yaşanan Rusya Ukrayna savaşı hareketli grafiği etkilemeye devam ediyor. Motorin indirim ve benzin indirim haberi ardından akaryakıt fiyatları sorgulanmaya başladı. LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlarla araştırılıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, son rakamlar…