AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 28 KASIM: Benzine motorine indirim haberleri ile bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri bugün de araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Rusya Ukrayna savaşı ile artan gerilim sonrası hareketli bir zeminde ilerlemeye başlayan brent petrol fiyatı çakıldı. Akaryakıt fiyatları indirim haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Güncel motorin fiyatı ile benzin fiyatı sorgulanmaya başladı. Son olarak benzine indirim haberi ardından motorine indirim gündemdeki yerini aldı. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, benzin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi? İşte, 28 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul'da benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…