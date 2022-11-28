Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 28 KASIM: Benzine motorine indirim haberleri ile bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 08:33

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 28 KASIM: Benzine motorine indirim haberleri ile bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri bugün de araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Rusya Ukrayna savaşı ile artan gerilim sonrası hareketli bir zeminde ilerlemeye başlayan brent petrol fiyatı çakıldı. Akaryakıt fiyatları indirim haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Güncel motorin fiyatı ile benzin fiyatı sorgulanmaya başladı. Son olarak benzine indirim haberi ardından motorine indirim gündemdeki yerini aldı. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, benzin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi? İşte, 28 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul'da benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 28 KASIM: Benzine motorine indirim haberleri ile bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar oldu?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL soruları brent petroldeki deprem sonrası sorgulanıyor. Akaryakıt fiyatları indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Bu yıl yaşanan Rusya Ukrayna savaşı hareketli grafiği etkilemeye devam ediyor. Motorin indirim ve benzin indirim haberi ardından akaryakıt fiyatları sorgulanmaya başladı. LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlarla araştırılıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, son rakamlar…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 28 KASIM: Benzine motorine indirim haberleri ile bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar oldu?

BENZİNE MAZOTA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022: Mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim

17 Kasım 2022: Benzine 77 kuruş indirim

19 Kasım 2022 : Benzin fiyatı için 75 kuruş indirim

24 Kasım 2022: Benzinin litre fiyatına 55 kuruş zam; motorin fiyatlarına 95 kuruş indirim

25 Kasım 2022: Benzine 46 kuruş indirim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 28 KASIM: Benzine motorine indirim haberleri ile bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 28 Kasım 2022 Pazartesi günü için sorgulanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncellendi.

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 28 KASIM: Benzine motorine indirim haberleri ile bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar oldu?

ANKARA

Motorin fiyatı: 23,98 TL

Benzin fiyatı: 20,31 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 28 KASIM: Benzine motorine indirim haberleri ile bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar oldu?

İZMİR

Motorin fiyatı: 24,01 TL

Benzin fiyatı: 20,32 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

SON DAKİKA