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Haberler Yaşam AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları değişti! 18 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 06:29 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 06:29

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları değişti! 18 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, motorin fiyatı ve benzin fiyatı üzerinde doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yüzü motorin ve benzine peş peşe gelen indirim haberleri ile güldü. Bu noktada akaryakıt istasyonlarına ulaşmadan önce güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. Peki, Bugün benzin ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları değişti! 18 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt indirim haberleri sonrası benzin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu gibi sorulara yanıt aranıyor. Brent petrol piyasası ve dolar/TL kurundaki dalgalı seyir nedeniyle bir süredir hareketli bir zeminde ilerleyen akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 15 Kasım'da motorin indirim alırken bir indirim haberi de benzinden gelmişti. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim veya zam gelip gelmediğini öğrenmek isteyen sürücüler, LPG, benzin ve motorin fiyatı güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 18 Kasım 2022 Cuma akaryakıt fiyatları son durum…

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları değişti! 18 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİN İÇİN 1,56 LİRALIK İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gelmişti. Bir indirim de benzin fiyatı için geldi.

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AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları değişti! 18 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

17 Kasım 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 0,77 liralık indirim geldi.

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları değişti! 18 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 18 Kasım 2022 Cuma günü için sorgulanıyor. İşte; 18 Kasım 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları değişti! 18 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA

Motorin fiyatı: 24.97 TL/LT

Benzin fiyatı: 22.09 TL/LT

LPG fiyatı: 10.79 TL/LT

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