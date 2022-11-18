AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları değişti! 18 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt indirim haberleri sonrası benzin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu gibi sorulara yanıt aranıyor. Brent petrol piyasası ve dolar/TL kurundaki dalgalı seyir nedeniyle bir süredir hareketli bir zeminde ilerleyen akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 15 Kasım'da motorin indirim alırken bir indirim haberi de benzinden gelmişti. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim veya zam gelip gelmediğini öğrenmek isteyen sürücüler, LPG, benzin ve motorin fiyatı güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 18 Kasım 2022 Cuma akaryakıt fiyatları son durum…