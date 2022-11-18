AKARYAKIT SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları değişti! 18 Kasım 2022 Bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, motorin fiyatı ve benzin fiyatı üzerinde doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yüzü motorin ve benzine peş peşe gelen indirim haberleri ile güldü. Bu noktada akaryakıt istasyonlarına ulaşmadan önce güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. Peki, Bugün benzin ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…